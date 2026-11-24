La primera fase del Torneo de Apertura 2026 finaliza el próximo sábado y uno de los principales atractivos es la definición del primer lugar.

De momento, Saprissa y Cartaginés comparten la cima con 34 puntos, pero los morados ocupan el primer puesto por su mejor diferencia de gol.

Los tibaseños tienen 34 tantos a favor y 16 en contra, para una diferencia de +18. Los brumosos también suman 34 anotaciones a favor, pero tienen 21 en contra, para un +13. Es decir, los saprissistas les sacan una ventaja de cinco goles.

Para quedarse con la cima del campeonato sin depender de un tropiezo del rival, tanto Saprissa como Cartaginés necesitan ganar. Los morados reciben a Inter San Carlos y los de la Vieja Metrópoli, a Pérez Zeledón, colero del campeonato.

Tras derrotar el lunes como visitante 1-2 a Alajuelense, Cartaginés se le atravesó a Saprissa, pues un triunfo contra Inter San Carlos no les asegura a los morados el primer puesto.

Sin duda, los goles podrían convertirse en el factor decisivo, sobre todo si los brumosos golean a los generaleños.

Por ejemplo, si Saprissa derrota 1-0 a Inter San Carlos y Cartaginés golea 6-0 a Pérez Zeledón, ambos quedarán con 37 puntos y una diferencia de gol de +19. Sin embargo, el liderato sería para los brumosos, quienes tendrían 40 tantos a favor, contra los 35 con los que finalizaría Saprissa.

Saprissa, además de doblegar al conjunto norteño, necesita hacerlo por la mayor diferencia de goles posible para complicarle a Cartaginés la posibilidad de quedarse con el primer puesto.

Si los tibaseños ganan 2-0, alcanzarían una diferencia de +20, lo que obligaría a Cartaginés a derrotar a los sureños por al menos siete goles de diferencia. Si los morados se imponen por tres goles de diferencia, llegarían a +21 y los brumosos tendrían que ganar por al menos ocho.

La goleada de 6-0 que los morados le propinaron a Sporting en la fecha 11, en el Estadio Ricardo Saprissa, fue clave para construir esa ventaja de cinco goles sobre los brumosos.

Pero ¿cómo está el panorama? ¿Ha conseguido Cartaginés alguna goleada en sus partidos como local?

El cuadro de Amarini Villatoro disputó ocho encuentros en el Fello Meza y su única victoria por tres goles de diferencia fue el 3-0 ante San Carlos, en la fecha 14. Además, en la jornada 16 venció 4-2 a Escorpiones.

En otros tres encuentros anotó tres goles y recibió uno: frente a Inter San Carlos, Alajuelense y Puntarenas.

Saprissa está obligado a ganar el sábado contra Inter San Carlos y buscar hacerlo por la mayor cantidad de goles posibles. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Ahora bien, ¿cómo le fue a Cartaginés contra Pérez Zeledón? Se midieron en la segunda fecha del torneo, en el Estadio Municipal de Pérez Zeledón, y los sureños ganaron 1-0.

En los últimos cinco partidos entre ambos se registran dos victorias para cada equipo y un empate.

En los últimos cinco enfrentamientos entre Cartaginés y Pérez Zeledón en el Fello Meza, el balance es de tres triunfos para los brumosos, un empate y una victoria para los generaleños.

De esas tres victorias brumosas, solo una fue por goleada: 3-0. Las otras dos fueron por 2-0 y 1-0.

Será cuestión de esperar al sábado. Aunque Amarini Villatoro dijo que cambiaría todo por lograr el título de la Copa Centroamericana, la realidad es que su equipo sigue en la pelea por el liderato y le metió presión a Saprissa de cara a la última fecha de la primera fase del Apertura 2026.