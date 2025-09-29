Triatleta costarricense supera el barro y el frío en uno de los eventos más exigentes del planeta

La triatleta costarricense Raquel Solís tuvo un excelente desempeño en su debut en un Campeonato Mundial de XTerra, que este año se llevó a cabo en la localidad de Trentino, Italia.

La triatleta nacional compitió en las dos distancias disputadas en la categoría élite. El jueves obtuvo el undécimo lugar en el short track con un tiempo de 38:14, prueba que incluyó 400 metros de natación, 8 kilómetros de ciclismo de montaña con obstáculos en un recorrido muy técnico y 2 kilómetros de trail running.

Por su parte, en la distancia larga que se realizó este domingo (1.500 metros de natación, 32 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de carrera), se ubicó en el puesto 15 con un tiempo de 3:44:50. La competencia fue ganada por la suiza Loanne Duvoisin (3:15:18).

Esta fue la primera experiencia internacional de Raquel en este formato, pues hasta ahora únicamente había competido en los XTerra Costa Rica 2024 y 2025, donde la atleta del Coopenae–Wink se dejó el primer lugar, demostrando tener las condiciones para destacar en el exigente circuito de esta modalidad del triatlón.

Raquel Solís tuvo que sortear un terreno montañoso y complicado, en el Mundial XTerra en Trentino, Italia. (La Nación/Instagram Raquel Solís)

“Fue una experiencia demasiado exigente, pero muy chiva. El lugar es un espectáculo y el ambiente es completamente diferente al que estoy acostumbrada. Fue muy retador; en la parte de la bici había muchísimo barro, así que en el trayecto fui superando muchos miedos y muchas cosas. Me tiene muy contenta que, al final, logré afrontarlo de la mejor manera”, contó Solís.

Raquel, actual seleccionada nacional, añadió: “Creo que tras estas dos competencias he tenido mucha mejoría en la natación y en la carrera. Esto me ayuda mucho en mi proceso olímpico. Muy agradecida y emocionada de haber estado por acá”, agregó en un comunicado de prensa enviado por la periodista Sofía Quesada.

Solís volverá a Costa Rica para terminar de preparar su participación en los Juegos Centroamericanos, que se realizarán entre el 18 y el 30 de octubre en Guatemala.