Otros deportes

Triatleta costarricense supera el barro y el frío en uno de los eventos más exigentes del planeta

La triatleta costarricense, Raquel Solís, compitió en su primer Mundial de XTerra en Italia

Por Juan Diego Villarreal
Raquel Solís Mundial XTerra Trentino, Italia. Puesto 15 28 de setiembre del 2025 Instagram Raquel Solís
Raquel Solís compitió en su primer Mundial XTerra, donde ocupó el puesto número 15. Instagram Raquel Solís (La Nación/Instagram Raquel Solís)







Raquel SolísMundial XTerraTrentino, Italia.
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

