Otra buena noticia para Francisco Calvo en medio de su gran momento en Uruguay

Las actuaciones de Francisco Calvo, legionario costarricense, en Nacional de Uruguay no pasan desapercibidas: la plataforma especializada en deportes Sofascore destacó al futbolista en el 11 ideal del mes de octubre de hispanoamericanos que juegan en América Latina.

El zaguero aparece como lateral izquierdo con un promedio de 7,80 durante el pasado mes; esto lo coloca junto a futbolistas de clubes como River Plate, Tigres o Monterrey.

Durante octubre, el defensor jugó tres partidos con su club y dos con la Selección de Costa Rica, en los que anotó dos goles, ganó 29 de 44 duelos, despejó 25 balones, recuperó 42 esféricos y ganó cuatro de esos cinco encuentros.

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