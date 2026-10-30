Óscar Ramírez: ‘Si algo ha tenido Alajuelense es carácter para llegar a tanta final’

Liga Deportiva Alajuelense se encuentra por quinta ocasión consecutiva en la final de Centroamérica, porque hay que recordar que antes de su tricampeonato en la Copa Centroamericana, había jugado otra final en la última Liga Concacaf, que la perdió ante Olimpia.
¿Qué dijo Óscar Ramírez después de esta victoria por 2-1 contra Motagua?
“Hay momentos, hay plantillas con características, de más posesión, velocidad, que saben defenderse y es lindo cuando un equipo tiene todo. Fue un partido por momentos difícil y hay una cosa que hay un juego interno, que hay que seguir, eso es carácter y si algo ha tenido la institución es carácter para llegar a tanta final”, expresó Óscar Ramírez.
- Cerrarán la final en casa, ¿qué tanto beneficia eso?
- Con el formato tiene sus cosas y depende del primer partido, Cartaginés es un gran equipo, está dando mucho de qué hablar. Es mejor ver cómo es el primer partido y luego ver si vale la localía o no, porque lo que vale es lograr el objetivo.
- ¿Cuánto significa que esta final sea costarricense, entre Alajuelense y Cartaginés?
- Estamos contentos, no se va a viajar, va a venir gente, es un producto que se vende internacionalmente y es importante que los muchachos jueguen finales. Yerlan Sosa se comportó con carácter y me siento identificado con la aparición de él. Esto es un beneficio para todos, es la verdad, no lo debatan.
- ¿Qué ha visto de Yerlan Sosa?
- Juega no solo de lateral, sino en varias posiciones. Yo lo llevé a un entrenamiento, hicimos rondo (el juego con balón de un círculo y un futbolista al centro) y sentí que los grandes dijeron que tenía técnica el carajillo. Lo que ha pasado es muy bonito, es un muchacho tranquilo. Hemos hablado para que no se le suba y lo veo ubicado, es una esencia rural y lo sabe manejar. Si había penales, él iba de tercero.
- En el cierre sufrió, pero antes la Liga pudo liquidarlo. ¿Qué se dice cuando la serie se veía cómoda y qué le pasaba por la mente?
- El desgaste y llegar a esos minutos, pero era muy importante un tercer gol para no pasar eso. Al no conseguirlo, uno que es viejo en esto, sabía que podía pasar esto. La contundencia es un tema a corregir.