Óscar Ramírez: ‘Si algo ha tenido Alajuelense es carácter para llegar a tanta final’

Liga Deportiva Alajuelense se encuentra por quinta ocasión consecutiva en la final de Centroamérica, porque hay que recordar que antes de su tricampeonato en la Copa Centroamericana, había jugado otra final en la última Liga Concacaf, que la perdió ante Olimpia.

¿Qué dijo Óscar Ramírez después de esta victoria por 2-1 contra Motagua?

“Hay momentos, hay plantillas con características, de más posesión, velocidad, que saben defenderse y es lindo cuando un equipo tiene todo. Fue un partido por momentos difícil y hay una cosa que hay un juego interno, que hay que seguir, eso es carácter y si algo ha tenido la institución es carácter para llegar a tanta final”, expresó Óscar Ramírez.

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