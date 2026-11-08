Óscar Ramírez le salió con los tacos de frente al periodista Anthony Porras

Luego del triunfo de Alajuelense por 2-0 contra Sporting, con goles de Kenyel Michel y Ángel Zaldívar, Óscar Ramírez resaltó lo hecho por su equipo en un partido duro, contra el equipo que llegó líder al Estadio Alejandro Morera Soto y que sigue en el primer lugar, a la espera de que ocurra este domingo.

“No es fácil meterse a medio camino y asumir a un equipo como Alajuelense, algunos ya saben cómo soy, pero hay que saber equilibrar, era un equipo al que le hacían muchos goles y fuimos solventando eso.

”Luego vienen las críticas, pero ya están apareciendo los goles y la gente que entra de atrás (suplentes) ha sido vital. Estamos equilibrando de buena manera y a mantener el ritmo”, expresó Óscar Ramírez.

El periodista de Columbia, Anthony Porras le hizo una pregunta sobre los ocho jugadores que se van a la Selección de Costa Rica para los amistosos contra Ecuador y Argentina en Suramérica.

Porras le consultó que cómo interpreta el no poder trabajar en este parón con esos futbolistas, en el que todos son titulares a excepción de Bayron Mora. Y fue entonces cuando el Macho le salió con los tacos de frente.

“Yo lo tomo bien, como algo bueno. Lo estás diciendo vos, pero que tengás eso en consideración, porque sos de los que tirás fuerte. Va a ser un tema de que si pasa algo (como malos resultados), puede ser de las causas”, respondió Óscar Ramírez.

En la conferencia de prensa, indicó que el rol de Celso Borges es importante para el desempeño de Yerlan Sosa y Kenyel Michel, quienes se entienden a la perfección.

“Yo quería equiparar de derecha a izquierda, si te vas para atrás, los rivales estudian y ya entienden cositas. Al variar, si seguimos y podemos potenciar el centro, vamos a ser jodidos en el tema del control.

”No es fácil porque no hay tiempo ni forma de trabajar, es con video. El hecho de repasar en la cancha da credibilidad a lo que se habla y eso no lo hemos tenido”, mencionó.

Ahora la Liga empieza un receso y volverá a jugar hasta el 23 de noviembre, cuando reciba a Cartaginés. Después de eso, los rojinegros cerrarán la fase regular de visita contra San Carlos.