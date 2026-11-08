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Puro Deporte

Óscar Ramírez le salió con los tacos de frente al periodista Anthony Porras

Esto dijo Óscar Ramírez ante una consulta que le formuló Anthony Porras tras el triunfo de Alajuelense ante Sporting

07/11/2026/ Juego entre Liga Deportiva Alajuelense vs Sporting FC por la fecha 16 del torneo apertura de la liga Promerica en el estadio Alejandro Morera Soto / foto John Durán
Óscar Ramírez confía en que los jugadores de Alajuelense que irán a la gira por Suramérica con la Selección de Costa Rica, volverán bien para el cierre. JOHN DURAN
Fanny Tayver Marín