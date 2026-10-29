Óscar Ramírez lanza nuevo mensaje de patriotismo que involucra hasta a Bryan Ruiz y la Selección de Costa Rica

Óscar Ramírez sabe mejor que nadie lo que Liga Deportiva Alajuelense tiene que hacer esta noche ante Motagua, en el juego donde se definirá cuál de los dos equipos será el rival de Cartaginés en la final de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Antes de que Amarini Villatoro dijera que él prefiere a Motagua de rival para que el Estadio José Rafael Fello Meza se tiña de azul apoyando a Cartaginés, el técnico de la Liga otra vez hizo un llamado de patriotismo en el fútbol.

Porque según el Macho, cerrar en casa no tiene que verse como un problema y un temor de que el rival anote, sino como un reto que su equipo buscará superar.

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