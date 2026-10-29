Óscar Ramírez lanza nuevo mensaje de patriotismo que involucra hasta a Bryan Ruiz y la Selección de Costa Rica

Óscar Ramírez sabe mejor que nadie lo que Liga Deportiva Alajuelense tiene que hacer esta noche ante Motagua, en el juego donde se definirá cuál de los dos equipos será el rival de Cartaginés en la final de la Copa Centroamericana de Concacaf.
Antes de que Amarini Villatoro dijera que él prefiere a Motagua de rival para que el Estadio José Rafael Fello Meza se tiña de azul apoyando a Cartaginés, el técnico de la Liga otra vez hizo un llamado de patriotismo en el fútbol.
Porque según el Macho, cerrar en casa no tiene que verse como un problema y un temor de que el rival anote, sino como un reto que su equipo buscará superar.
Ya Saprissa festejó su pase a la Concachampions en el repechaje contra Firpo de El Salvador y el equipo brumoso se convirtió en el primer finalista de la Copa Centroamericana de Concacaf. Ahora viene el turno de Alajuelense.
“Creo que allá en Honduras hicimos un juego muy correcto, lastimosamente sí nos faltó el gol como para tener un As, por decirlo así de alguna manera. Ahora venimos a nuestra cancha con nuestra afición”, expresó Óscar Ramírez.
Sin embargo, cree que “se enredó la cosa” las dos veces anteriores que hizo alusión a esto y lo explicó.
“Cuando yo hablo un entorno positivo es que sí, vamos, sabemos que puede haber un gol en contra, pero también vamos a buscar en ese momento un segundo gol. Pero ya cuando comienzan a darle, darle y darle... El aficionado está recibiendo información, uy que si no meten un gol, uy que si esto pasa, uy, uy, uy, resulta que casi el aficionado llega y dice va a pasar”, detalló.
“¿Por qué no voltear eso a lo positivo? Porque estamos con la afición, el equipo se ve bien, controlamos, llegamos, tuvimos más chance en Honduras y acá en Costa Rica podemos tener más chances. Entonces, a eso me refería yo, ¿verdad? Que muchas veces hay intereses que no debería de ser”.
Óscar Ramírez tiene claro qué necesita Bryan Ruiz
Después de eso, puso otro ejemplo de patriotismo en el fútbol y dijo que ahora que Bryan Ruiz es el técnico de la Selección de Costa Rica, la mayoría de ticos están contentos; pero que Bryan necesita algo y es que los jóvenes jueguen a estos niveles de roce internacional.
“Bryan llega a la Selección, ¿cuál es mi misión yo como director técnico? ¿Cuál es mi aporte? Darle mejores jugadores a Bryan. No sé si ustedes como en el de lado ustedes del periodismo qué puedo aportar yo a la Selección, qué puedo dar, cómo ayudo a que sea mejor esto.
”¿Quiénes enredaron el partido contra Uruguay en 2010 (fue en 2009)? ¿No se acuerdan? Se metieron los periodistas (se refiere al incidente en que unos trabajadores de la televisora local provocaron a la banca costarricense en medio partido). ¿Por qué? Porque ellos eran conscientes, primero del patriotismo que Uruguay fuera al Mundial, y en segundo lugar, que también ellos si no van al Mundial algo pasa negativo”, expresó.
Óscar Ramírez insistió en que debe haber un ambiente positivo y el liguismo entendió el mensaje al agotar las entradas. El Macho quiere una final costarricense en la Copa Centroamericana y para eso ya Cartaginés dio el paso, ahora todo queda en manos de la Liga.