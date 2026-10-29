Amarini Villatoro: ‘Qué torneo el de nosotros, qué orgulloso me siento’

“Supimos sufrir, supimos aguantar y ellos se deben sentir tranquilos porque lo buscaron. Me gustó el oficio de mis jugadores, no tienen la experiencia de los jugadores de Olimpia en finales, pero mostraron oficio y terminamos llevándonos la serie con paciencia”, expresó Amarini Villatoro en la rueda de prensa en el Chelato Uclés, luego del empate 2-2 en Honduras y dejarse la serie con un global de 2-3.
“Mucha prensa hondureña nos daba cero posibilidades y con respeto, tienen que aprender que el entorno es motivante, se basaron en eso, nos tocaron el orgullo con la serenata, les pasamos los videos a los muchachos”, citó.
Dijo que si bien es cierto, Olimpia usó sus palabras como gasolina, la de ellos fue ver todo lo que decía la prensa de Honduras, principalmente cuando decían que les daban cero posibilidades a los brumosos, y hoy están en la final de Centroamérica, invictos.
- ¿Cuánto le vale para la final dejar en el camino a Saprissa y a Olimpia?
- Qué torneo el de nosotros, qué orgulloso me siento, dejamos en el camino a los dos equipos más ganadores de Centroamérica. Tal vez solo me conocen en Guatemala y en la Centroamericana y del segundo nadie se acuerda, pero dos veces llegando a la final estoy orgulloso y de mi cuerpo técnico. Es meritorio llegar a la final con dos equipos distintos. Tengo mucho respeto por Javier López y respeto a Liga Deportiva Alajuelense porque es el equipo más ganador en el último tiempo de Centroamérica. Estamos en una situación de que no podemos fallar. El domingo enfrentamos al equipo sensación, el que mejor lo hace de local y no hay fallo para clasificar en el torneo nacional y seguir peleando.
- ¿Qué opina de los fallos de Kevin Briceño?
- Siempre hay contratiempos en los partidos, pero por eso somos un equipo. Hago las correcciones a lo interno con ellos. Hemos fallado goles y el recrimino individual no va, estarán las correcciones adentro. Hay que mejorar en muchos aspectos.
- ¿Cómo se siente clasificar a dos finales?
- Tranquilo, pusimos todo en manos de Dios, dedicado a Él, a la familia, a nuestros directivos, pero quiero dedicarlo a Johnny Chávez, que perdió una final contra Olimpia con Santos, fue uno de mis maestros, le agradezco que yo sea técnico y está en el cielo. No por miedo, ni por cagón, mis disculpas a Olimpia, se malinterpretaron mis palabras, es el equipo más ganador de Honduras y tiene todo mi respeto. Mis disculpas a Eduardo Espinel y agradezco a quienes están conmigo siempre.
- ¿Qué le dice a la afición?
- Yo solo tengo una petición y un sueño, yo sé que es difícil, pero me gustaría que la final sea contra Motagua, el estadio estará azul, pero si es contra la Liga, buscar que las entradas sean vendidas a lo azul. No me siento local cuando juego contra Alajuelense y Saprissa.