Amarini Villatoro: ‘Qué torneo el de nosotros, qué orgulloso me siento’

Amarini Villatoro llegó a la final de la Copa Centroamericana el año pasado con Xelajú de Guatemala y esta vez lo hace con Cartaginés de Costa Rica.

“Supimos sufrir, supimos aguantar y ellos se deben sentir tranquilos porque lo buscaron. Me gustó el oficio de mis jugadores, no tienen la experiencia de los jugadores de Olimpia en finales, pero mostraron oficio y terminamos llevándonos la serie con paciencia”, expresó Amarini Villatoro en la rueda de prensa en el Chelato Uclés, luego del empate 2-2 en Honduras y dejarse la serie con un global de 2-3.

“Mucha prensa hondureña nos daba cero posibilidades y con respeto, tienen que aprender que el entorno es motivante, se basaron en eso, nos tocaron el orgullo con la serenata, les pasamos los videos a los muchachos”, citó.

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