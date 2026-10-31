Óscar Ramírez detecta lo que Alajuelense debe cambiar de inmediato frente a Saprissa

Liga Deportiva Alajuelense llega al clásico nacional contra Saprissa en un momento anímico alto, tras clasificar por quinto año consecutivo a la final de la competición de clubes en Centroamérica; pero también con un pendiente por subsanar.

Cambiar de chip de inmediato es el pedido de Óscar Ramírez a sus hombres, porque este partido en específico es diferente y ya el Macho descubrió lo que su equipo debe cambiar de inmediato.

El clásico se presenta como una prueba importante para la Liga, que en este momento tiene dos puntos menos que su archirrival.

“Nosotros venimos de atrás, venimos recortando distancia y estamos cerca de meternos con el grupo que va en punta. Esa motivación y ese empuje con el que viene el equipo, trataremos de hacerlo de la mejor manera para meternos ahí”, expresó Óscar Ramírez en la conferencia de prensa previo al clásico de este domingo.

Alajuelense tiene menos bajas que Saprissa. De hecho, el único jugador rojinegro que se encuentra descartado es el lateral izquierdo Rónald Matarrita; mientras que Celso Borges se encuentra en duda.

En medio del trajín, el Macho también cree que esto es normal porque no hay descanso.

“Siempre es forzar, forzar, forzar y ahí está el peligro de que algunos jugadores se nos puedan caer; por eso la importancia de los que están atrás para dar el do de pecho ante situaciones como esas”, citó.

Alajuelense está en la final de la Copa Centroamericana de Concacaf, pero ahora se concentra en el clásico nacional del domingo. (Prensa Alajuelense/Cortesía)

Con sus propios resultados en los últimos partidos y con los tropiezos de los otros equipos que están en franca lucha por la clasificación y que también aspiran a cerrar con ese liderato general en sus manos, el León comenzó una cacería y redujo distancia.

Aunque sus pensamientos hoy se centran en el clásico, el Macho también ve cómo será la recta final de esta carrera en la que se encuentra Alajuelense, en el cierre de la fase regular del Torneo de Apertura 2026.

“Ver qué pasa, porque vienen cuatro finales bravas para todos. Ya revisando los calendarios, nadie la tiene fácil y todavía se nos agrega un poco la parte del cierre de la Copa Centroamericana”, apuntó Óscar Ramírez.

Sin embargo, la final de la Copa Centroamericana entre Alajuelense y Cartaginés será hasta diciembre. El 2 será el partido de ida en el Estadio José Rafael Fello Meza; mientras que el 6 se disputará el partido definitivo por la corona del área, en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Esto dice Óscar Ramírez a pocas horas del clásico

“Va a estar muy complejo, el desgaste de los muchachos, la parte de dar su máximo rendimiento va a estar al límite y por eso hay que tener un grupo atrás que nos respalde”, destacó el Macho.

Analiza eso, pero el técnico manudo también pone atención a los datos que le dan los periodistas en la rueda de prensa y se quedó pensando en que después de que la Liga ganó su estrella 31, se han disputado tres clásicos nacionales, con dos triunfos de Saprissa y un empate.

“Esas rachas hay que cortarlas rápido porque se pueden acrecentar y creo que Saprissa tenía doce o no sé cuántos clásicos sin ganar en el Morera Soto... Hay que cortarla lo más rápido posible, y ojalá podamos lograrlo el domingo, por todo lo que significa”, manifestó Óscar Ramírez.

El calendario de Alajuelense en el cierre de la fase regular

Saprissa vs. Alajuelense | Jornada 14 | Domingo 1.° de noviembre, 4 p. m.

Escorpiones vs. Alajuelense | Jornada 15 | Miércoles 4 de noviembre, 8 p. m.

Alajuelense vs. Sporting | Jornada 16 | Sábado 7 de noviembre, 8 p. m.

Alajuelense vs. Cartaginés | Jornada 17 | Domingo 22 de noviembre, 4 p. m.

San Carlos vs. Alajuelense | Jornada 18 | Domingo 29 de noviembre, 3 p. m. (*).

(*) La última jornada puede sufrir modificaciones, pues varios partidos deben jugarse de forma simultánea.