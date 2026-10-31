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Puro Deporte

Óscar Ramírez detecta lo que Alajuelense debe cambiar de inmediato frente a Saprissa

Óscar Ramírez no se anda con rodeos sobre lo que quiere para este domingo en el clásico nacional

Alajuelense contra Pérez Zeledón por la jornada 13 del Torneo de Apertura 2026.
Óscar Ramírez ya tiene trazado su plan para el clásico de este domingo entre Saprissa y Alajuelense. Jorge Navarro para La Nacion
Fanny Tayver Marín

Liga Deportiva Alajuelense llega al clásico nacional contra Saprissa en un momento anímico alto, tras clasificar por quinto año consecutivo a la final de la competición de clubes en Centroamérica; pero también con un pendiente por subsanar.

Cambiar de chip de inmediato es el pedido de Óscar Ramírez a sus hombres, porque este partido en específico es diferente y ya el Macho descubrió lo que su equipo debe cambiar de inmediato.

El clásico se presenta como una prueba importante para la Liga, que en este momento tiene dos puntos menos que su archirrival.