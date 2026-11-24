Liga Deportiva Alajuelense buscará clasificar a las semifinales esta noche, en el partido contra Cartaginés, que arrancará a las 8 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

¿Cómo alinea la Liga? Para este encuentro, la principal inquietud estaba en el marco, recordando que Washington Ortega se perderá el partido de ida de la final de la Copa Centroamericana.

Entonces, una posibilidad para esta noche era que Óscar Ramírez apostara por el charrúa. La otra, que de inmediato busque darle ritmo y confianza a Bayron Mora.

Desde el sábado pasado, el Macho aseguró que no tenía dudas y que sabía lo que haría hoy. Sin embargo, no lo adelantó.

La Liga recibe a Cartaginés con un once estelar conformado por Washington Ortega, Giancarlo González, Yeison Molina, Aarón Salazar, Yerlan Sosa, John Paul Ruiz, Celso Borges, Juan Pablo Añor, Creichel Pérez, Kenyel Michel y Ronaldo Cisneros.

En la suplencia, Óscar Ramírez tiene a Bayron Mora, Deylan Paz, Anthony Hernández, Ángel Zaldívar, Luis Díaz, Farbod Samadian, Fernando Piñar, Deylan Aguilar, Rashir Parkins y Esteban Cruz.

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