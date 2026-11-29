De aquel plan que tenía Liga Deportiva Alajuelense de rotar jugadores este sábado, no quedó nada, porque el partido ante San Carlos no es de trámite, sino que se convirtió en una final que tiene en juego el pase a las semifinales del Torneo de Apertura 2026.

¿Cómo alinea Óscar Ramírez? El Macho no se anda con rodeos y presenta una formación llamativa en su visita a los Toros del Norte.

Esta vez, el técnico rojinegro parará a su equipo de una manera diferente a lo que normalmente hace.

La toma de decisiones empezó desde el marco, porque la teoría decía que este encuentro sería una opción importante para que Bayron Mora juegue, ya que el próximo miércoles le tocará defender el arco rojinegro en el partido de ida de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf entre Cartaginés y Alajuelense, debido a la suspensión de Washington Ortega.

Liga Deportiva Alajuelense tuvo una semana fuerte de trabajo, alistándose para este partido decisivo ante San Carlos. (Prensa Alajuelense/Cortesía)

¿Quién ataja esta noche? Lo hará Washington Ortega y lo acompañan de arranque Celso Borges, Esteban Cruz, Giancarlo González, Yeison Molina, Ronaldo Cisneros, Aarón Salazar, Yerlan Sosa, Creichel Pérez, John Paul Ruiz y Kenyel Michel.

Además, la Liga tiene esta vez como opciones de cambio a Bayron Mora, Deylan Paz, Anthony Hernández, Ángel Zaldívar, Luis Díaz, Farbod Samadian, Fernando Piñar, Deylan Aguilar, Rashir Parkins y Juan Pablo Añor.

Recuerde los tres escenarios que se pueden presentar en este encuentro:

Si Alajuelense gana, los rojinegros irán a las semifinales.

Si hay un empate entre San Carlos y Alajuelense, la Liga será semifinalista.

Si San Carlos triunfa, eliminará a la Liga y los norteños avanzarán a las “semis”.

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