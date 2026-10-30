Óscar ‘Macho’ Ramírez descarta por lesión a futbolista titular de Alajuelense para el clásico

Óscar Ramírez dice con frecuencia que todos sus jugadores tienen que estar listos por si alguno se le cae, más en esta etapa de definiciones y le ocurrió antes del clásico entre Saprissa y Alajuelense.

La Liga no tiene la misma cantidad de bajas que su archirrival, pero hay un hombre en duda y otro titular es un hecho que no jugará.

En la rueda de prensa previa al clásico, no podía faltar la consulta sobre cómo está Celso Borges, quien no entró en convocatoria el jueves para el partido contra Motagua. A la vez, también se le consultó por Rónald Matarrita, que se lesionó en ese juego.

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