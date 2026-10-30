Óscar ‘Macho’ Ramírez descarta por lesión a futbolista titular de Alajuelense para el clásico

Óscar Ramírez dice con frecuencia que todos sus jugadores tienen que estar listos por si alguno se le cae, más en esta etapa de definiciones y le ocurrió antes del clásico entre Saprissa y Alajuelense.
La Liga no tiene la misma cantidad de bajas que su archirrival, pero hay un hombre en duda y otro titular es un hecho que no jugará.
En la rueda de prensa previa al clásico, no podía faltar la consulta sobre cómo está Celso Borges, quien no entró en convocatoria el jueves para el partido contra Motagua. A la vez, también se le consultó por Rónald Matarrita, que se lesionó en ese juego.
“Celso está ahí en rehabilitación, está evolucionando bien y todavía tenemos viernes y sábado para evaluarlo y considerar si nos puede acompañar”, expresó Óscar Ramírez.
Mientras que en el caso de Rónald Matarrita, el estratega de la Liga exteriorizó que todavía no tiene el reporte porque faltan los exámenes de rigor.
“Ahora el doctor lo va a evaluar más a fondo para ver qué pasó. Pareciera que es un poco los ligamentos, que se estiraron, pero todavía no está claro el tema. Tal vez por la proximidad lo veo difícil. Una lesión así de ligamentos no creo que en dos días esté para ir”, apuntó.
Con esas palabras, Óscar Ramírez prácticamente descartó al lateral izquierdo para el clásico del domingo, a las 4 p. m., en el Estadio Ricardo Saprissa.
A él lo relevará John Paul Ruiz; mientras que para el domingo, la Liga ya tiene habilitado de nuevo a Roan Wilson, tras cumplir la suspensión de dos partidos por la expulsión ante Herediano.
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