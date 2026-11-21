Alajuelense y Cartaginés se toparán tres veces en un lapso de quince días. Primero, en la penúltima jornada de la fase regular del Torneo de Apertura 2026, este lunes 23 de noviembre; luego en los pulsos de ida y vuelta de la final de la Copa Centroamericana, el 2 de diciembre en la Vieja Metrópoli y el 6 de diciembre en Alajuela.

Incluso, podrían darse más enfrentamientos entre ellos, según lo que pase en el cierre del campeonato nacional. En lo que respecta a estos duelos que están pactados, algunas personas creen que el juego del lunes puede marcar el rumbo de la final de Centroamérica.

Pero en el caso de Óscar Ramírez, el técnico de la Liga afirma que hay que ir partido a partido, no como una frase cajonera, sino como la realidad.

“De hecho, nosotros desde hace rato estamos final, final y así lo estamos asumiendo. El partido del lunes es otra final, que implica mucho lo que es el tema del campeonato nacional. Luego, la final ya es arrancar de cero.

”Se ha dado que un equipo logra vencer al otro y después pasa otra cosa. Nosotros hemos tenido la virtud de venir de atrás, sumando y nos da una consistencia. Que vaya a marcar, no; creo que ya es aparte, es como un corte que se hace”, afirmó el Macho.

- Un punto los separa de la clasificación después del empate de San Carlos, pero ¿qué es prioridad, asegurar clasificación o pelear por el liderato general?

- Creo que lo nosotros es buscar ganar y ahí sí le puedo decir que vamos a ver en qué posición quedamos respecto a los que que están ahí; pero nunca fue esa la intención (de trasladar el partido al lunes 23 de noviembre), siempre fue descansar a los muchachos. Pero sí nos queda esa parte poder entender cómo está la tabla y a qué podemos aspirar. Entonces, el convencimiento es ganar, asegurar y después esperar a ver eso, si tenemos opción de primero o ver por dónde nos metemos y consolidar la clasificación, que sí es importante. Eso es muy importante y ver ese panorama. Creo que eso el domingo en la noche ya lo tenemos claro.

- ¿Qué significa para usted el enfrentamiento ante Amarini Villatoro?

- Ustedes mismos los periodistas han destacado mucho la labor que ha realizado el profesor Amarini, un técnico con mucha capacidad que ha hecho de Cartago un equipo fuerte, que ha hecho las cosas muy bien en el torneo y en la Centroamericana. Totalmente el respeto a lo que es Cartago y la verdad es bonito que en este caso haya una final costarricense. Él es muy amable, hemos hablado y todo, no tengo ninguna situación de de queja de nada. Es un buen muchacho y que como él mismo lo cuenta, ha habido progreso, ya en estas instancias tiene un nombre importante y ha destacado.

- ¿Qué tanta presión va a tener el equipo el lunes conociendo los resultados de los partidos de Saprissa y de Sporting?

- Cuando inicialmente se pasó el partido para el lunes nunca fue con una intención de saber de marcadores, simplemente de saber que nos habían llamado mucha gente a la Selección y que necesitamos descansarlos, darles un espacio del viaje y sabíamos que eran dos partidos muy fuertes los que iban a tener. Entonces, fue con eso, nunca como para esperar resultados o algo. Siempre hemos estado en esa situación, siempre tenemos que ganar, por esto, por lo otro, siempre hemos tenido que hacer eso. Es el convencimiento que tenemos de ir partido a partido y Dios quiera que puntuando siempre.

- ¿Dónde está la clave del cambio en el equipo, que está invicto desde el interinato de Bryan Ruiz y que ha seguido así con usted?

- En el trabajo. Yo creo que gracias a Dios tengo un cuerpo técnico muy bueno y después la disposición de los muchachos, que eso es importante siempre, que hay credibilidad, que hay convencimiento de lo que se trabaja y ellos lo ven, lo llevan a la cancha y no ha sido fácil. En los primeros partidos se cambia lo que venía desde el anterior técnico y eso siempre tiene su costo; pero ya después poco a poco nos hemos ido aflojando y creo que el equipo ya está más claro, viene de atrás hacia adelante y eso es una buena señal.