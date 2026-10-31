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Puro Deporte

Óscar ‘Macho’ Ramírez da una pincelada de lo que tiene en mente para el clásico

Vea lo que dijo Óscar Ramírez en la cuenta regresiva para el clásico del domingo en Tibás entre Saprissa y Alajuelense

A Óscar Ramírez no le hace gracia que Liga Deportiva Alajuelense tenga tres clásicos sin ganar.
A Óscar Ramírez no le hace gracia que Liga Deportiva Alajuelense tenga tres clásicos sin ganar. Prensa Alajuelense
Fanny Tayver Marín

Óscar Macho Ramírez prácticamente descartó a Rónald Matarrita para el clásico del domingo entre el Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense.

Además, el técnico rojinegro habló sin filtros sobre ese juego, en el que intentará acercarse más a ese primer lugar, recordando que la distancia ahora es de dos puntos.

- ¿El clásico es una oportunidad para poder tomar el liderato?