Óscar ‘Macho’ Ramírez da una pincelada de lo que tiene en mente para el clásico

Óscar Macho Ramírez prácticamente descartó a Rónald Matarrita para el clásico del domingo entre el Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense.

Además, el técnico rojinegro habló sin filtros sobre ese juego, en el que intentará acercarse más a ese primer lugar, recordando que la distancia ahora es de dos puntos.

- ¿El clásico es una oportunidad para poder tomar el liderato?

- Vienen finales, el juego del jueves y el del domingo son partidos muy al límite y dado el estado de la tabla hay que ver cómo planteamos este partido, buscando ganarlo y sabiendo que vamos a ir al Estadio Ricardo Saprissa a una cancha de buenas condiciones. Saprissa liderando, no sé cuántas jornadas lleva de ser líder y trataremos de ver de qué manera podemos traer esos puntos para meternos más de lleno en la pelea.

”Siempre hemos venido atrás, ahora estamos más cerca, pero todavía no hemos tenido la parte de llegar al primer lugar. A como pinta esto, va a ser muy cerrado y muy complejo”.

- ¿Qué conclusiones sacó del clásico anterior?

- No lo he visto, me he dedicado a lo reciente, a los partidos más recientes de Saprissa, hay muchas jornadas y es que cambia el escenario, es más lo presente, ver cómo están los equipos y tomar decisiones.

- Hernán Medford le ha ganado los dos clásicos tras su regreso. ¿Tiene esa espinita?

- Nos ganó y sí hubo polémica, porque hubo un penal. Me ganó esa y creo que empatamos. Es fútbol, son momentos, con Hernán siempre todo el respeto, sabiendo la trayectoria de él y ahora nos toca un partido diferente, nuevo. Ya lo pasado está ahí y lo que vale es lo del próximo domingo.

- Van tres clásicos en los que la Liga no gana. ¿Cree que es el momento para el liguista de ganar el clásico?

- Esas rachas hay que cortarlas rápido porque se pueden acrecentar y creo que Saprissa tenía doce o no sé cuántos clásicos sin ganar en el Morera Soto... Hay que cortarla lo más rápido posible, y ojalá podamos lograrlo el domingo, por todo lo que significa.

- ¿Cómo se prepara el equipo mentalmente para enfrentarse contra Saprissa?

- Con toda la parte emotiva que tuvimos, que fue muy alto y este viernes es un tema para bajar un poco los decibeles y más que todo recuperar a la gente, a los que no tuvieron participación darles un poquito más de trabajo para complementar el esfuerzo de los demás. Este sábado haremos un análisis más exhaustivo de lo que es Saprissa y me tocará en el transcurso de la noche y el sábado en la mañana planear bien lo que vamos a hacer.

”En la parte mental el grupo está bien, está alegre, está contento, tiene ganas, tiene hambre que es importante y será este sábado que ya comencemos directamente con ese partido. También el domingo con una charla para puntualizar más sobre algunos temas y jugar. El tiempo es muy escaso y eso dificulta en algunos momentos estos partidos, que son de nivel máximo y de poco tiempo de preparación.

Alajuelense jugará el clásico nacional luego de clasificar a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf. (John Durán/Jdurán)

- ¿Cómo están en lo físico?

- Hay que retroceder para ver las cargas que han tenido los muchachos, hay un acumulado que por ahí cobra y nosotros venimos con estos partidos, en un nivel muy máximo y hemos tenido que lidiar con eso. Estamos cumpliendo, un grupo base que está tomando el rol principal y otro que nos está dando un cierre para ser más ofensivo, manejador o fuerte como el jueves. Había que soportar, tener lectura y la respuesta.

- ¿Este es un momento motivacional para que no pese el Ricardo Saprissa?

- Ya eso se notará jugando, es una cancha que tiene su complejidad, pero en la época mía fuimos unas cinco o seis veces y pudimos lidiar con todo eso. El grupo tiene esa parte de capacidad, de saber entender el estadio y qué es lo que tenemos que realizar. En eso nos vamos a basar, en esos ingredientes y viendo lo presente de Saprissa, viendo de qué manera podemos encontrar la solución para traernos los puntos.