Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, atendió a La Nación y aceptó estar conforme e ilusionado con lo mostrado por Bryan Ruiz como entrenador hasta el momento.

La Selección de Costa Rica enfrentará a Argentina este martes a las 5 p. m. en Córdoba.

Bryan tuvo dos partidos como interino y lleva un cotejo como DT oficial. Aunque perdió ante Ecuador, Maroto rescata el cambio de actitud y liderazgo que ha notado en la Tricolor.

—Después del periodo de interinato y demás... ¿Qué percepción tiene de la elección de Bryan Ruiz?

—Yo creo que Bryan representa al fútbol costarricense, entiende a los jugadores y a la Selección, y genera un compromiso distinto por parte de ellos. Es un buen momento para iniciar el ciclo 2030.

“Bryan es un fenómeno que une a todos en este país. Es una figura muy respetada a nivel de selección nacional, y la afición tiene confianza; nosotros tenemos confianza y los jugadores también”.

—Ya mandó mensajes claros a los jugadores, criticó a Josimar Alcócer y ya había hablado de Alejandro Bran... ¿Le gusta ese manejo?

—Sí, me gustan esos mensajes. La transparencia y la sinceridad no se tienen que tapar. Bryan, como entrenador, está en su derecho y tiene la responsabilidad de hacer los comentarios, y nosotros lo vamos a respaldar en las decisiones que está tomando. Él, con su liderazgo, está en toda la posición de hacer esos comentarios. Me parece bien cómo les habla a la afición y a los jugadores.

Bryan Ruiz preparó la gira a América del Sur en el Proyecto Gol, donde trabajó el 10 de noviembre pasado. (JOHN DURAN/John Durán)

—¿Nota un cambio de actitud en los jugadores?

—Yo creo que desde los partidos contra Haití y Nicaragua se vio una disposición diferente. Esa es la línea, porque Bryan es lo que inyecta; Bryan les habla desde otro lugar. El juego contra Ecuador, más allá de la expulsión, no fue malo. A mí me gustan estas evaluaciones contra equipos que exijan al máximo; es más sencillo llevar a nuestros jugadores al límite contra estos rivales.

—Bryan atacó algo que se decía que no tenía esta selección: liderazgo. Ahora volvieron Celso Borges y Keylor Navas... ¿Cómo ve eso?

—Siento que lo hace desde su propio liderazgo ante los jugadores. A algunos los tuvo como compañeros; otros lo vieron como ídolo. Él es un líder natural y así lo ven los jugadores y el cuerpo técnico. Estamos contentos con cómo se expresa y cómo critica lo que está pasando. Él no tiene peros ni reparos a la hora de decir la verdad, y eso está muy bien.

—¿Cómo visualiza el 2027 a nivel de la Selección de Costa Rica?

—Ahora, después de un Mundial, arranca otro proceso nuevo. Vamos para la Copa Oro y las eliminatorias; la Selección no para. Estamos en el inicio de un nuevo proceso. El cuerpo técnico nos llena de ilusión y vamos a facilitarle todas las herramientas para preparar a la Selección Nacional.