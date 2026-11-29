“¡Muy buenos días, Costa Rica! Desde Tokio, Japón, una vez más haciendo historia y dándoles a ustedes un muy buen día. Como siempre, es de costumbre, hemos hecho una gran labor ante todo pronóstico, ante toda costa hemos logrado obtener nuestro campeonato mundial absoluto de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB)”, expresó David Medallita Jiménez.

El boxeador costarricense defendió por primera vez su cinturón mundial de las 115 libras (peso supermosca) de la AMB y venció al japonés Seigo Yuri Akui por decisión unánime, por 117-111, 116-112 y 117-111.

Medallita hizo una pelea muy correcta, a todo pulmón y un momento emocionante fue después de los doce rounds, cuando llegó la hora de escuchar esa decisión de los jueces.

David Jiménez y Seigo Yuri Akui esperaban con atención dentro del cuadrilátero, pero la imagen en sí lo decía todo. El tico ya tenía en sus manos la bandera de Costa Rica y la alzaba lo más alto que podía; mientras que el nipón estaba muy serio.

Tras escuchar la primera tarjeta a su favor, el tico se hincó con los brazos arriba y los gritos de júbilo de no se hicieron esperar por parte de él y de todo el Team Medallita.

“Ya no somos interinos, somos campeones mundiales absolutos y poniendo el sello más importante de visita, acá en tierra japonesa ante un rival que fue excampeón mundial en las 112 libras”, destacó el orgullo tico.

Después de una madrugada muy emocionante en Costa Rica y una noche que reflejó en el cuadrilátero tantas horas de esfuerzo y sacrificio, el pugilista nacional analizó más en frío todo lo que pasó y envió un mensaje directo al pueblo.

“Así que Costa Rica, esto no solo lo ganó David Medallita Jiménez, hoy me veo reflejado en todos ustedes, agricultores costarricenses, en la niñez costarricense que como yo crecieron de pies descalsos, con una y mil necesidades y están tratando de salir adelante.

”Este campeonato mundial es el reflejo de que si luchamos, perseveramos y tenemos ética de trabajo, podemos conquistar todas nuestras metas. Que Dios los bendiga, me siento honrado de que por mis venas corra sangre 100% costarricense y aquí vamos a seguir luchando por representar a Costa Rica y dejar al deporte del boxeo en lo más alto de la industria del boxeo mundial”, destacó Medallita.

Lo que pasó en el Ryogoku Kokugikan, en Tokio, Japón, resulta trascendental en su carrera y fue justo como lo quería.

“Llevar la bandera tricolor a lo más alto ha sido el sueño de toda mi vida. Hoy llevo conmigo el esfuerzo de todo un país, la fuerza de los agricultores, la alegría de la niñez costarricense, y la esencia de más de cinco millones de ticos”, escribió David Jiménez en su cuenta de Instagram antes de hacer la exitosa defensa de su título mundial.

Ahora todo se encamina a que Medallita vuelva a toparse en el ring con el boxeador estadounidense John Scrappy Ramírez, quien es el retador obligatorio número 1 al título mundial supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo.