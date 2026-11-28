En esta esquina, desde Cartago, Costa Rica, el vigente campeón mundial de las 115 libras de la AMB: David Medallita Jiménez... Posiblemente esas palabras las leyó imaginándose la voz de un famoso presentador en los combates de boxeo.

Y no escapa a la realidad, porque eso es lo que se dará este domingo 29 de noviembre, en Tokio, Japón, donde el orgulloso costarricense hará la defensa de su cinturón de peso supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ante el retador, el japonés Seigo Yuri Akui.

En el pesaje oficial, David Jiménez se emocionó, al ver que la báscula marcó 114,8 libras. Después de eso, el boxeador nacional emitió un mensaje a través de una historia en su cuenta de Instagram.

“Saludos Costa Rica, una vez más cumplimos con esa primer batalla de pesaje oficial, 114,8 libras. Bendito sea Dios, aquí estamos recuperando, rehidratando el cuerpo y los invito a que el domingo sintonicen ESPN y me acompañen en esa gran noche (madrugada en territorio nacional). Que Dios los bendiga cartagos, que viva Costa Rica, pura vida. Vamos a defender esa bandera tricolor a capa y espada”, afirmó Medallita.

Las peleas de esta velada que se celebrará en el Ryogoku Kokugikan, en Tokio, Japón comenzarán a las 2 a. m. del domingo (hora de Costa Rica), pero se estima que David Medallita Jiménez y Seigo Yuri Akui entrarán al cuadrilátero entre las 4 a. m. y las 5 a. m.

“Semanas de sacrificio, dieta estricta y entrenamientos al límite se resume en este momento. Peso oficial listo. Gracias a mi familia, patrocinadores y toda la gente que me apoya en cada paso. ¡Este domingo salimos con todo por esa mano en alto!”, apuntó el boxeador costarricense en sus redes sociales.

El tico y el japonés estarán frente a frente en el ring, en un combate pactado a doce rounds y habrá transmisión para Latinoamérica a través del programa ESPN KO, en ESPN y Disney+ a partir de las 3 a. m., según confirmó el Team Medallita a La Nación.

“Hay cuatro peleas adelante y lo de la hora exacta es muy variable. Los invitamos a que aprovechen y vean toda la velada, esta es la élite del boxeo mundial, están muy, pero muy buenas, hay tres títulos en disputa y el anunciador oficial es Jimmy Lennon Jr, de los mejores presentadores del boxeo mundial, que ha presentado peleadores como Pacquiao, Canelo Álvarez, Mike Tyson y Julio César Chaves, entre otros muchos más”, indicó el Team Medallita.

El costarricense David Jiménez se presenta a este combate con un historial de 18 triunfos (12 por nocaut) y una derrota; mientras que su retador, el japonés Seigo Yuri Akui, ya fue campeón mundial de las 112 libras. El nipón posee 23 triunfos (13 por nocaut), un empate y tres derrotas.

El boxeador costarricense David 'Medallita' Jiménez y el pugilista japonés Seigo Yuri Akui se tienen un respeto mutuo. (Naoki Fukuda/Cortesía)

El combate entre David 'Medallita' Jiménez Seigo Yuri Akui será en la madrugada de este domingo 29 de noviembre (hora de Costa Rica). (Naoki Fukuda/Cortesía)

El rostro del cartaginés David 'Medallita' Jiménez refleja confianza en su preparación para encarar la pelea de este domingo contra el japonés Seigo Yuri Akui. (Naoki Fukuda/Cortesía)

David 'Medallita' Jiménez no oculta su emoción por el desafío que tiene este 29 de noviembre en Japón. (Naoki Fukuda/Cortesía)