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Puro Deporte

Opinión: El ‘soponcio’ de Medford y sus eternos desplantes a la prensa

Ya cansa el entrenador de Saprissa, Hernán Medford, con su actitud pendenciera contra la prensa, cada vez más irrespetuosa. El conato de ‘patatús’ del miércoles se suma a una lista infinita

Saprissa vs. Firpo
El entrenador de Saprissa, Hernán Medford, en el partido ante el Luis Ángel Firpo por el repechaje de la Copa Centroamericana. Rafael Pacheco Granados
AFP

Las conferencias de prensa de Hernán Medford son un eterno ejercicio de confrontación, añejos resentimientos y ausencia de autocrítica. El histriónico episodio del miércoles anterior, tras la angustiosa victoria ante el Firpo, marca un nuevo escalón hacia abajo.

Después de salvarse por la mínima en el repechaje con los salvadoreños, el entrenador de Saprissa compareció ante los medios. Solo aguantó una pregunta y entonces llegó la escena de comedia burda, que puede ver en el video a continuación.