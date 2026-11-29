Sporting se clasificó por primera vez a las semifinales en la Primera División y los dirigidos por Andrés Carevic hasta tienen opciones de culminar con el liderato general.

Para eso, el equipo albinegro necesita ganar su juego de este sábado 28 de noviembre contra Puntarenas FC, en el Estadio Puente de Piedra y que ni Saprissa ni Cartaginés se impongan en sus encuentros.

Sporting no depende de sí para ser líder, pero es algo que podría ocurrir en una jornada de tensión y suspenso.

Los albinegros conocerán este sábado quién será su rival en semifinales, pero de momento se enfocan en el juego contra el Puerto.

Andrés Carevic presenta un once estelar conformado por Leonel Moreira, Kevin Espinoza, Adrián Chévez, Alex López, Ariel Soto, Eduardo Pastrana, Youstin Delfín Salas, Joshua Navarro, Marco Ureña, José Mario Pinto y Renzo Carballo.

En la suplencia, Sporting tiene a Rodiney Leal, Ignacio Gómez, Jean Carlo Batista, Gabriel Leiva, Daniel Colindres, Jeremy Hernández, Randy Ramírez, Josimar Méndez, Mayron George y Yostin Salinas.