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Puro Deporte

Newton Williams por fin volvió a anotar para el Saprissa y marca su primer gol fuera de la ‘Cueva’ (video)

Newton Williams visitó la red en el partido de Saprissa ante Herediano

05/11/2026, Heredia, Estadio Carlos Alvarado, partido de la Jornada 14 del tenis reno de apertura 2026 entre el Club Sport Herediano y el Deportivo Saprissa.
Los jugadores del Saprissa realizan su calentamiento previo al duelo contra Herediano. Jose Cordero
Esteban Valverde