Newton Williams por fin volvió a anotar para el Saprissa y marca su primer gol fuera de la ‘Cueva’ (video)

Newton Williams, delantero del Saprissa, por fin volvió a anotar.
El atacante morado abrió el marcador en el partido ante Herediano que se disputa en el Estadio Carlos Alvarado.
Newton aprovechó un balón en el área rojiamarilla y, con un remate de zurda, consiguió vencer al guardameta del conjunto florense.
El futbolista había estado en el ojo de la crítica y, durante la última semana, el periodista de Columbia, Anthony Porras, incluso dijo que a Williams “le podrían hacer una camisa por los 100 días sin anotar”.
Al final, no llegó a los 100 días sin gol e incluso consiguió su primera anotación como visitante.
Al minuto 39, Saprissa le gana en el Carlos Alvarado a Herediano con ese gol de Williams.
⏰12' Gol de Newton Williams quien abre el marcador en el clásico del buen fútbol. pic.twitter.com/X9larApH8p— FUTV (@FUTVCR) November 6, 2026