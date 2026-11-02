¿Broma de mal gusto? Anthony Porras se burla de la sequía goleadora de Newton Williams en Saprissa

Anthony Porras, periodista de Radio Columbia, la emprendió con todo contra Newton Williams, delantero de Saprissa.

La “Pitón”, como se le conoce a Porras, prácticamente le tiene una marca personal al panameño, y eso quedó claro cuando dio a conocer la cantidad de partidos, minutos y días que acumula Williams sin marcar un gol.

“Ojo al facto que le voy a tirar a Saprissa: si tu delantero centro tiene 14 partidos de no meter un gol, no estás bien; o sea, no tenés cuadro. 895 minutos sin un gol, 14 partidos. El último gol de Newton fue el 11 de agosto: 83 días sin meter un gol”, le dijo Anthony a Eduardo Baldares, director de Radio Columbia, en el programa Columbia Deportiva de esta mañana.

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