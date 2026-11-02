¿Broma de mal gusto? Anthony Porras se burla de la sequía goleadora de Newton Williams en Saprissa

Anthony Porras, periodista de Radio Columbia, la emprendió con todo contra Newton Williams, delantero de Saprissa.
La “Pitón”, como se le conoce a Porras, prácticamente le tiene una marca personal al panameño, y eso quedó claro cuando dio a conocer la cantidad de partidos, minutos y días que acumula Williams sin marcar un gol.
“Ojo al facto que le voy a tirar a Saprissa: si tu delantero centro tiene 14 partidos de no meter un gol, no estás bien; o sea, no tenés cuadro. 895 minutos sin un gol, 14 partidos. El último gol de Newton fue el 11 de agosto: 83 días sin meter un gol”, le dijo Anthony a Eduardo Baldares, director de Radio Columbia, en el programa Columbia Deportiva de esta mañana.
Tras presentar sus cifras, Anthony hizo una broma sobre Newton Williams.
“Por ahí escuché que en San Juan del Murciélago le están preparando la camisa 100 a Newton, pero no son 100 goles, son 100 días sin meter un gol”, comentó Porras, al tiempo que esbozó una sonrisa.
Posteriormente, Porras le dijo a La Nación que no le hizo una broma de mal gusto a Newton.
“No me parece que sea una broma pesada, sino la presión que debe sentir un delantero extranjero del equipo más importante del país. Newton debe entender que sus números son nefastos, que es una exageración la cantidad de partidos, minutos y días sin meter un gol. Todo esto es la presión que vive hasta que pueda tener un mejor rendimiento”, señaló Anthony.
En el programa de Columbia, Porras dio a conocer los equipos a los que Newton se enfrentó sin anotar.
“Yo le tengo un Excel, se lo llevo marcado a Newton y, si lo quiere por rivales, aquí se lo dejo: Cartaginés, Inter de San Carlos, Olimpia, Escorpiones, Sporting, Cartaginés, Herediano, Escorpiones, Sporting, Cartaginés, Firpo, San Carlos, Firpo y la Liga. 14 partidos. No hay forma de que Newton meta un gol. Si tu delantero titular es un tipo que tiene 14 partidos de no hacer un gol, así no se puede. Muy flojito el nivel”, indicó Porras.
Anthony dejó claro que no tiene nada en contra de Newton y que aplica el mismo análisis a los delanteros de otros clubes.
“Evidentemente, tiene que ser integral y el análisis debe ser a todos por igual. No voy a ocultar que a los delanteros de los equipos grandes se les hace un seguimiento más detallado: a los de la Liga, Saprissa, Herediano, Cartaginés. De los clubes grandes se lleva un estudio de las estadísticas de todos ellos”, aclaró Anthony Porras.
Newton ha disputado 19 partidos con Saprissa: 12 en el Apertura y 7 en la Copa Centroamericana de Concacaf. Ha marcado 3 goles en el torneo local y uno en la Centroamericana. En total, acumula 1.122 minutos en cancha.