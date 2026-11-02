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Puro Deporte

¿Broma de mal gusto? Anthony Porras se burla de la sequía goleadora de Newton Williams en Saprissa

El panameño no marca un gol con los morados desde hace dos meses

Anthony Porras critico a Newton Williams
Anthony Porras criticó la falta de gol de Newton Williams en Saprissa. Archivo La Nacion
Milton Montenegro

Anthony Porras, periodista de Radio Columbia, la emprendió con todo contra Newton Williams, delantero de Saprissa.

La “Pitón”, como se le conoce a Porras, prácticamente le tiene una marca personal al panameño, y eso quedó claro cuando dio a conocer la cantidad de partidos, minutos y días que acumula Williams sin marcar un gol.

“Ojo al facto que le voy a tirar a Saprissa: si tu delantero centro tiene 14 partidos de no meter un gol, no estás bien; o sea, no tenés cuadro. 895 minutos sin un gol, 14 partidos. El último gol de Newton fue el 11 de agosto: 83 días sin meter un gol”, le dijo Anthony a Eduardo Baldares, director de Radio Columbia, en el programa Columbia Deportiva de esta mañana.