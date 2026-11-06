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Newton Williams hace una confesión tras anotarle a Herediano

El canalero anotó el primer gol en la victoria de Saprissa 0-2 contra Herediano

Newton Williams anoto el primer gol de Saprissa en la victoria 0-2 contra Herediano.
Newton Williams anotó el primer gol de Saprissa en la victoria 0-2 contra Herediano. @jomo.cr
Milton Montenegro