Newton Williams hace una confesión tras anotarle a Herediano

El panameño Newton Williams, delantero de Saprissa, volvió al gol. Otra vez sonrió. Siempre sonríe, pero esta vez tuvo un motivo especial: disfrutar de la anotación y quitarse un peso de encima.

Newton llevaba 12 partidos en el campeonato sin abombar las redes.

El canalero tenía tres meses sin concretar. Oportunidades para mostrarse en el terreno de juego no le habían faltado: acumulaba 853 minutos sin anotar, 225 en la Copa Centroamericana y 628 en el campeonato local.

Pero, al minuto 12 del encuentro contra los florenses, Newton se hizo sentir en las redes tras un pase de Mariano Torres.

⏰12' Gol de Newton Williams quien abre el marcador en el clásico del buen fútbol. pic.twitter.com/X9larApH8p — FUTV (@FUTVCR) November 6, 2026

“Creo que la venía pulseando; hace rato venía buscando el gol. He tenido partidos donde disparaba al marco y no se me daba: el balón pegaba en el palo o me tapaban el remate. También he fallado y creo que anotar ahora es un desahogo, como dicen, pero debo seguir trabajando para cerrar fuerte”, confesó Newton Williams sobre ese momento de desahogo.

Williams le agradeció a Dios la oportunidad de marcar en el Carlos Alvarado. Fue su primer tanto con Saprissa fuera de la Cueva.

“Sobre todo, darle las gracias a Dios. Creo que estamos concentrados; el equipo entero quiere cerrar bien, de la mejor manera. Vamos partido a partido y fue importante obtener los tres puntos”, indicó Newton.

Saprissa ha disputado nueve juegos contra Herediano en el campo florense y esta fue la primera vez que lo derrotó allí. En las otras ocasiones sufrió siete derrotas y obtuvo un empate.

“Nos planteamos una meta, que es llevarnos la victoria en estos cuatro partidos. Se dio el primer paso y quedan tres fechas. Pretendemos cerrar bien y el grupo está convencido de que podemos lograrlo”, mencionó el panameño.

Newton reconoció que Hernán Medford ha conversado con él sobre la falta de gol.

“El profe me habla bastante, me aconseja, me dice que tenga paciencia, que tarde o temprano el fútbol premia y que siga trabajando, que estoy haciendo las cosas bien y están contentos con eso”, destacó Newton Williams.

Números de Newton

20 partidos disputados.

1.212 minutos en cancha.

5 goles.

4 asistencias.

3 tarjetas amarillas.

Cada 242 minutos anota un gol.

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