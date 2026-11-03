Mariano Torres cuestiona las críticas a Newton Williams en Saprissa: ‘Hace tres partidos atrás era buenísimo’

Hace tres meses, los aficionados de Saprissa gritaban el “siuuu”, al mejor estilo de Cristiano Ronaldo, mientras, en la cancha, Newton Williams saltaba con las manos extendidas y festejaba como acostumbra hacerlo el crack portugués.

Eso ocurrió en un partido contra San Carlos, en el que el atacante panameño se despachó con dos conquistas y celebró como CR7.

Nueve días después, Newton saltó en el área y, de cabeza, le anotó al Deportivo Mixco en la Copa Centroamericana de la Concacaf. Ese fue el último gol de Williams, a quien se le apagó la pólvora.

Ya han transcurrido dos meses y 24 días desde que el “Búfalo” abombó las redes. Durante este periodo se han disputado 12 encuentros del Torneo de Apertura y Williams sigue alejado del gol.

Oportunidades para mostrarse en el terreno de juego no le han faltado a Newton, quien lleva 853 minutos sin anotar: 225 en la Copa Centroamericana y 628 en el campeonato local.

Antes del partido contra el Luis Ángel Firpo de la semana pasada, Mariano Torres, capitán de Saprissa, se refirió a la falta de gol de Newton y afirmó que no se alarma por esa situación. Más bien, dejó claro que, en el terreno de juego, busca ayudarlo a recuperar la senda de las anotaciones.

“Yo trato de darle confianza, de que pueda volver al gol. Es delantero y los atacantes muchas veces viven del gol, pero vi hace unos partidos atrás que toda la gradería celebró sus tantos al estilo de Cristiano, y ahora de repente todo es distinto. Yo no vivo el fútbol de esa forma”, dijo Mariano Torres.

El argentino aclaró que su forma de ver este deporte no consiste en calificar a alguien por lo que haga o deje de hacer en un compromiso.

“Hace tres partidos atrás era buenísimo, llevaba tantos goles en pocos partidos y de repente no le está tocando meterla y ya no, ya no es lo mismo. Entonces yo no vivo de esa forma. Trato de ayudar a mis compañeros en la parte que me toca y nada más, que se sientan de la mejor forma para que puedan rendir bien”, destacó Mariano.

Hace seis días, luego de que Saprissa derrotara 2-1 al Luis Ángel Firpo de El Salvador en el repechaje por un boleto a la Copa de Campeones de la Concacaf, Mariano resaltó el trabajo de Newton.

Así festejó Newton Williams la última vez que anotó un gol en el campeonato. Fue en la jornada 2 del Apertura 2026 contra San Carlos, cuando convirtió dos tantos. (Albert Marin /Albert Marin)

En la primera conquista, obra de Gerson Torres, Williams no festejó: se quedó tendido en el suelo y Mariano fue a levantarlo.

“Yo lo felicité (cuando estaba en el suelo) porque él frenó y me vio atrás y me dio el pase. Muchas veces la ansiedad nos lleva a cometer errores y terminar la jugada rápido, y creo que los dos goles (contra Firpo) fueron para destacarlo, ya que no nos desesperamos. El primero va al fondo, engancha y me la da, y después, en el segundo, me busca a mí también y podemos terminar la jugada en gol”, señaló Mariano.

El capitán morado tiene muy claro lo que Newton necesita para volver a festejar un gol.

“Hay que darle confianza, que sienta el apoyo de todos. El gol ya le va a venir mientras siga insistiendo, mientras siga confiando en él, ya va a venir. Hay que apoyarlo a él como a todos los compañeros cuando no se les da el gol, pero en especial a los delanteros”, dijo Mariano.

Números de Newton

19 partidos disputados.

1.122 minutos en cancha.

4 goles.

4 asistencias.

3 tarjetas amarillas.

Cada 280 minutos anota un gol.

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