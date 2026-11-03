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Puro Deporte

Mariano Torres cuestiona las críticas a Newton Williams en Saprissa: ‘Hace tres partidos atrás era buenísimo’

Para el argentino, todo es cuestión de confianza para que Williams regrese al gol

Saprissa vs. Firpo
Mariano Torres, capitán de Saprissa, salió en defensa de Newton Williams, quien suma 853 minutos sin gol. Rafael Pacheco Granados
Milton Montenegro

Hace tres meses, los aficionados de Saprissa gritaban el “siuuu”, al mejor estilo de Cristiano Ronaldo, mientras, en la cancha, Newton Williams saltaba con las manos extendidas y festejaba como acostumbra hacerlo el crack portugués.

Eso ocurrió en un partido contra San Carlos, en el que el atacante panameño se despachó con dos conquistas y celebró como CR7.

Nueve días después, Newton saltó en el área y, de cabeza, le anotó al Deportivo Mixco en la Copa Centroamericana de la Concacaf. Ese fue el último gol de Williams, a quien se le apagó la pólvora.