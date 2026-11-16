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Nations League de Concacaf: así está el camino al Final Four, con un país de Centroamérica ya clasificado

La Liga de Naciones y la ronda preliminar de Copa Oro tienen acción durante esta fecha FIFA

El delantero de Panamá José Fajardo celebra uno de los goles ante Curazao en el Estadio Rommel Fernández, este 15 de noviembre por la Nations League.
El delantero de Panamá José Fajardo celebra uno de los goles ante Curazao en el Estadio Rommel Fernández, este 15 de noviembre por la Nations League. ARNULFO FRANCO
Alejandro Cerdas