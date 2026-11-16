Nations League de Concacaf: así está el camino al Final Four, con un país de Centroamérica ya clasificado

La Liga de Naciones de Concacaf tiene acción durante esta fecha FIFA. Tanto los cuartos de final como los primeros encuentros preliminares para clasificar a la Copa Oro se disputaron este fin de semana y ya un país de Centroamérica está sonriendo.

Panamá se midió ante Curazao; Guatemala, contra Canadá; Haití, frente a Estados Unidos; y México, ante Jamaica, en busca de la clasificación al Final Four de la Liga de Naciones y a la Copa Oro.

El primer encuentro de los cuartos de final tuvo lugar el pasado jueves 12 de noviembre en Curazao y enfrentó a los caribeños ante su similar de Panamá. Este duelo terminó 0-0, dejando todo abierto para la vuelta, disputada este domingo 15.

El partido se jugó en Estadio Rommel Fernández, en Ciudad de Panamá, y terminó 2-0 a favor de los canaleros. Un doblete de José Fajardo (45′ y 51′) bastó para que los dirigidos por Thomas Christiansen aseguraran su pase al Final Four y a la Copa Oro.

Posteriormente, el viernes 13, Guatemala recibió a Canadá en el estadio Manuel Felipe Carrera, en Ciudad de Guatemala, en un choque que terminó con marcador de 2-3 para los visitantes.

La primera anotación fue obra de Tani Oluwaseyi al minuto 18; posteriormente, al 28’, Liam Millar amplió la ventaja para los norteamericanos; finalmente, Jonathan David puso el tercero al 45+2’. Por otro lado, Óscar Santis (54’) y un autogol de Luc De Fougerolles (90+4’) descontaron para los chapines. La vuelta de este partido será este lunes 16 de noviembre en el BMO Field, en Toronto, Canadá, a las 7 p. m., hora de Costa Rica.

Por otra parte, el pasado sábado 14 de noviembre, Estados Unidos goleó a Haití 0-6. Los caribeños actuaban como locales a nivel administrativo, pero el encuentro se disputó en Miami debido a la situación que atraviesa Haití, donde no puede jugar por el clima de violencia.

La primera anotación fue obra de Auston Trusty al minuto 10; luego, Julian Hall amplió la ventaja al 52’; posteriormente, un doblete de Christian Pulisic (62’ y 63’) puso el 0-4; después, Weston McKennie anotó el quinto gol al 68’; y Folarin Balogun puso el 0-6 definitivo al minuto 82. Además, al 77’, Balogun tuvo un gol anulado. La vuelta de esta serie se disputará el martes 17, en Cincinnati, a las 6 p. m., hora de Costa Rica.

El último encuentro de la idea de los cuartos de final tuvo lugar también el pasado sábado 14, cuando Jamaica recibió a México en Kingston. Inicialmente, los Reggae Boyz sorprendieron al ponerse 3-0 arriba en el marcador gracias a los goles de Jesús Gallardo en propia puerta (27’), Renaldo Cephas (46’) y Richard King de penal (63’); sin embargo, el Tri se repuso y logró recortar distancias por intermedio de Gilberto Mora desde fuera del área (70’) y Julián Quiñones de penal (81’), para un marcador final de 3-2.

La vuelta de este encuentro también será el próximo martes 17 en el Estadio BBVA, en Monterrey, a las 8:30 p. m., hora de Costa Rica.

La Liga de Naciones de Concacaf se disputó entre los años 2019 y 2021, con el objetivo de crear un nuevo torneo oficial que le diera peso a las Fechas FIFA. Muchos equipos se quejaban de la falta de importancia de la ventana internacional, que se consumía entre amistosos muchas veces sin importancia.

El Final Four será en marzo del 2027 en el imponente SoFi Stadium de Los Ángeles. El formato cambia con respecto a los cuartos de final, pues ya no serán series de ida y vuelta, sino duelos a partido único y en una sede centralizada.

Desde el inicio del torneo, y al igual que ocurre con la Copa Oro, Estados Unidos funge como la sede, gracias a su enorme infraestructura y la inigualable capacidad para generar millonarios patrocinios.

Christian Pulisic anotó dos goles en la victoria de Estados Unidos ante Haití en los cuartos de Final de Liga de Naciones. En la foto, Pulisic y Louicius Deedson disputan un balón. (JC RUIZ/Getty Images via AFP)

Preliminares de Copa Oro

Además de los cuartos de final de la Liga de Naciones, también se disputaron los primeros encuentros preliminares para clasificar a la Copa Oro.

Aruba empató ante Martinica 0-0 el pasado 12 de noviembre. La vuelta será este lunes 16 a las 6 p. m.

El mismo jueves 12, Antigua y Barbuda cayó 2-3 como local ante Trinidad y Tobago. El encuentro de vuelta de esta serie también será el lunes 16 a las 6 p. m.

Posteriormente, el viernes 13, El Salvador derrotó como visitante a San Martín con marcador de 0-2. La vuelta será el martes 17 a las 7 p. m., hora de Costa Rica, en el estadio Jorge Mágico González.

El último encuentro preliminar que tiene lugar durante esta fecha FIFA es entre Nicaragua y Montserrat. Los pinoleros vencieron en la ida 1-2 como visitantes, mientras que la vuelta también será el próximo martes 17, aunque este duelo será a las 9 p. m., hora de Costa Rica.

Los ganadores de cada una de estas series clasificarán a la siguiente ronda preliminar, donde se podrían medir a Costa Rica, según dicte el ranking de la FIFA.

Es decir, la Sele ya está sembrada en los llamados Prelims para la Copa Oro y solo espera rival, que saldrá de esta Fecha FIFA.