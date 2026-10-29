Narrador de Teletica queda al borde del llanto por clasificación de Cartaginés a la Copa Centroamericana

Juan Carlos Solano, narrador de Teletica, estuvo a punto de llorar al relatar el cierre del partido entre Cartaginés y Olimpia de Honduras, en el que los brumosos consiguieron la clasificación a la final de la Copa Centroamericana.

TD Más publicó un video que muestra cómo vivió el narrador el último gol de Cartaginés, anotado por Geancarlo Castro en el último minuto. La anotación puso el 2-2 definitivo en el partido y el 3-2 en el marcador global a favor del equipo brumoso.

“¡Bendito Dios, bendito Dios! ¡A la final, a la final! ¡Gol del Cartaginés! Me lo dijiste, Geancarlo (...). Sos un gigante. ¡Gloria, gloria a Cartago, que será el nuevo campeón!”, se escucha decir a Solano mientras celebra la clasificación.

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