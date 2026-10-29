¡Nadie duerme en Cartago! Vea qué locura desató Cartaginés en la Vieja Metrópoli

Apenas terminó el encuentro entre el Club Sport Cartaginés y el Olimpia de Honduras, que certificó el pase de los brumosos a la final de la Copa Centroamericana, una gran cantidad de aficionados del club brumoso se reunió en la Plaza Mayor para celebrar esta victoria.
Ahí, y en las calles aledañas al centro de la Vieja Metrópoli, una multitud de personas, ya sea a pie con sus banderas o en vehículos con sus bocinas, celebran entre brincos, abrazos y cánticos colectivos.
Desde diferentes partes de la provincia de Cartago, como El Guarco, Paraíso y Oreamuno, cada vez iban llegando más aficionados a unirse a la fiesta, pese a que ya era la medianoche.
Este festejo recordó otros momentos de gloria que han vivido los aficionados del Cartaginés y los ilusiona con la posibilidad de un título internacional más.
De momento, ya completaron la hazaña de eliminar en su casa a uno de los equipos más grandes de Centroamérica, el Olimpia, cuyos aficionados llegaron al hotel de Cartaginés para reventar pólvora la noche previa al partido e interrumpir el descanso de los jugadores.
Pero al final, la jugarreta no les sirvió y son los seguidores brumosos los que ahora pasan una noche de júbilo y celebración.