¡Nadie duerme en Cartago! Vea qué locura desató Cartaginés en la Vieja Metrópoli

Apenas terminó el encuentro entre el Club Sport Cartaginés y el Olimpia de Honduras, que certificó el pase de los brumosos a la final de la Copa Centroamericana, una gran cantidad de aficionados del club brumoso se reunió en la Plaza Mayor para celebrar esta victoria.

Ahí, y en las calles aledañas al centro de la Vieja Metrópoli, una multitud de personas, ya sea a pie con sus banderas o en vehículos con sus bocinas, celebran entre brincos, abrazos y cánticos colectivos.

Desde diferentes partes de la provincia de Cartago, como El Guarco, Paraíso y Oreamuno, cada vez iban llegando más aficionados a unirse a la fiesta, pese a que ya era la medianoche.

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