Joaquín Alonso Hernández, delantero de Cartaginés, no solo es el máximo goleador del campeonato con nueve tantos, sino que también destaca por su juego, con el que ha contribuido a llevar a los brumosos a los primeros planos.

El talento para el fútbol no es exclusivo de Joaquín Alonso en su hogar, pues su esposa, Naomi Garza Mondragón, también brilla en las canchas y el próximo domingo disputará el partido de ida de la final.

Naomi, quien es delantera como Joaquín Alonso, es una de las figuras del equipo Somos La Unión, que disputará contra San Ramón la final del Torneo de Apertura de la Segunda División femenina.

Garza es la gran referente de este conjunto, que entrena en la localidad de Tres Ríos, en La Unión de Cartago.

Somos La Unión obtuvo el pase a la final tras eliminar a Turrialbeñas FC en las semifinales con un marcador global de 4-3. Por su parte, las poetas dejaron en el camino al conjunto de Liberia.

El primer choque de la final se disputará el próximo domingo, a las 2:30 p. m., en el Estadio Guillermo Vargas Roldán, y el juego de vuelta será el domingo 6 de diciembre en el Estadio Manuel Sanabria, en Río Azul.

Originaria de Monterrey, México, Naomi empezó su formación en el fútbol a los 10 años, pero hizo una pausa durante su adolescencia para participar en pasarelas y concursos de belleza.

En una entrevista con el diario El Norte, de México, Naomi contó que fue en Costa Rica donde retomó su pasión por el fútbol.

En nuestro país jugó primero con Costeñas, de fútbol playa, donde vivió una etapa dorada con tres campeonatos. Luego pasó por ADG, en Segunda División, Nicoya y Tsunami Azul. Posteriormente, defendió camisetas tradicionales como las de Coronado y Carmelita. También militó en la AD Chorotega y actualmente juega con Somos La Unión.

“Llegué a Costa Rica porque mi esposo, Joaquín Alonso Hernández, juega en Primera División. Conseguí un contacto por una amiga que conocí aquí y le conté que soy de Monterrey y jugaba futbol, fui a pruebas y me quedé en el equipo playa y de ahí brinqué al mismo equipo de mi esposo, pero femenil”, contó Naomi al diario El Norte cuando Joaquín Alonso jugaba con Guanacasteca.

La esposa de Joaquín Alonso añadió que hizo una prueba con Costeñas, se quedó en el equipo y logró el campeonato. Luego, el entrenador fue contratado por el equipo de fútbol de Segunda División y se llevó a casi todas las jugadoras, entre ellas a Naomi.

“Me gusta el fútbol porque envuelve todas las emociones, por los momentos que brinda y la sensación de poder trabajar duro y en equipo por un objetivo, que es ser el mejor”, destacó Naomi.