La Selección de Costa Rica volverá a la actividad en marzo próximo, cuando tenga que enfrentar a Puerto Rico en el repechaje para acceder a la Copa Oro 2027. Ahora, con Bryan Ruiz como director técnico, existe la duda sobre dónde jugará el cuadro tico su encuentro como local.

La Nación pudo comprobar que, para esa fecha, específicamente entre el 22 y el 30 de marzo, período en el que se disputarán ambos cotejos, la Selección de Costa Rica tiene inscrito ante la Concacaf el Estadio Nacional. Sin embargo, todavía no es una decisión definitiva.

La idea de Bryan era volver a la Joya de La Sabana para esa fecha, ya que la Selección disputó la fecha FIFA de octubre en el Ricardo Saprissa, donde perdió 4-3 contra Curazao y triunfó 2-0 ante Haití.

Aunque Ruiz se mostró conforme en octubre con las condiciones que ofrece el Saprissa y el ambiente que se vive en el estadio, el seleccionador quería que la Tricolor regresara al Nacional desde el inicio de su gestión.

Por otra parte, según pudo conocer este diario, a lo interno del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol hay opiniones divididas. Mientras algunos integrantes ven con buenos ojos volver al Nacional, otros consideran que, por razones económicas, el Saprissa es una opción más rentable, sobre todo si se toma en cuenta que el rival no resulta atractivo para la afición.

Tampoco se descarta escuchar una propuesta de otro reducto, siempre que cuente con el aval deportivo de Bryan y se cumplan las condiciones administrativas.

Para realizar el cambio ante la Concacaf el trámite es sencillo, por lo que el tiempo no sería un problema si al final el Comité Ejecutivo decide trasladar el duelo del Estadio Nacional a otro escenario.

En prinicipio, la dirigencia federativa tiene previsto analizar este tema a principios de 2027.

La Selección de Costa Rica viene de perder 2-0 contra Ecuador y 7-0 frente a Argentina en la última fecha FIFA. Ahora, el plantel patrio se concentra en un 2027 clave, en el que, además del reto de la Copa Oro, está el inicio del camino mundialista rumbo al 2030.