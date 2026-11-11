Municipal Liberia solicita ayuda económica en insólita campaña para viajar a Limón

El Municipal Liberia necesita ayuda económica para disputar su próximo partido, por lo que puso en marcha una campaña con el objetivo de recaudar el dinero necesario para hacer frente a los gastos.

El cuadro pampero disputa el domingo en Limón, contra Limón United, el compromiso de vuelta de los cuartos de final de la Segunda B de Linafa.

Mario Mora, presidente de Liberia, le indicó a La Nación que el traslado del equipo y una noche de hospedaje representan un desembolso de ₡1.500.000, cifra que el club no posee.

“Es momento de apoyar al equipo de tus amores. Buscamos padrinos para nuestro viaje a Limón del próximo fin de semana. Monto a pagar: ₡25.000”, publicó Liberia en su cuenta de Facebook.

La campaña consiste en solicitar donaciones de ₡25.000 mediante Sinpe Móvil para completar el monto de ₡1.500.000.

“Hemos solicitado esa donación porque no tenemos dinero y nos llevamos la buena sorpresa de que exjugadores, quienes estuvieron en el club, nos han hecho la donación”, aseguró Mario Mora.

Mora mencionó a exfiguras como Antonny Monreal, Jesús Henestrosa, José Joaquín Huertas, Sebastián Padilla y Adrián Chévez, quienes aportaron a la campaña.

El periodista Róger Ajú publicó en su cuenta de Facebook que la familia de Cristian Gamboa aportó el dinero para costear el traslado de ocho futbolistas a Limón.

“Creo que vamos a completar el monto a pagar porque mucha gente nos ha tendido la mano y sé que nos seguirán ayudando. Nosotros tenemos un equipo que es puro corazón, porque los jugadores no tienen salario, a nadie se le paga”, resaltó el presidente de Liberia.

El equipo juega el domingo a las 3 p. m. y tiene planeado salir el sábado hacia el Caribe.

“Almorzamos en un restaurante que nos patrocina el alimento para el grupo, nos hospedamos en Limón para que los muchachos descansen y jugar el domingo”.

Liberia perdió en casa el encuentro de ida por 0-1, por lo que intentará darle vuelta al marcador.

“Siento que tuvimos más opciones para anotar, pero nuestro equipo es liviano, formado con chiquillos de 16 a 20 años, y la cancha estaba muy suave, lo que les permitió a los limonenses, quienes son fuertes en el choque, imponerse en los duelos físicos”, opinó Mario Mora.

El jerarca liberiano comentó que recientemente lograron abrir cuentas en un banco del Estado y buscan la forma de subsistir.

En agosto de este año, el Municipal Liberia no obtuvo su licencia de participación para la temporada 2026-2027 de la Primera División, luego de que el Comité de Licencias detectara inconsistencias administrativas y financieras.

Los guanacastecos intentaron posteriormente ingresar a la Liga de Ascenso, pero recibieron otra negativa y actualmente compiten en la Liga Nacional de Fútbol Aficionado.