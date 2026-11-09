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Puro Deporte

¿Mentor o protagonista? Celso Borges responde sobre su rol en la Selección de Costa Rica

Celso Borges es el jugador con más partidos clase A con la Selección de Costa Rica

04/10/2026/ Juego de la Selección Nacional de Costa Rica ante Haití por la Liga de Naciones de CONCACAF 2026 / en el estadio Ricardo Saprissa / foto John Durán
Celso Borges forma parte de la convocatoria de Bryan Ruiz para los amistosos de la Selección de Costa Rica contra Ecuador y Argentina. Aquí, en la pasada fecha de la Nations League. JOHN DURAN
Fanny Tayver Marín