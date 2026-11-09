¿Mentor o protagonista? Celso Borges responde sobre su rol en la Selección de Costa Rica

Celso Borges es uno de los ocho futbolistas de Liga Deportiva Alajuelense que Bryan Ruiz convocó a la Selección de Costa Rica para los partidos amistosos contra Ecuador (13 de noviembre) y Argentina (17 de noviembre).

El mediocampista es el jugador costarricense que más veces ha vestido la casaca de la Sele. Desde el 21 de junio de 2008 y hasta la actualidad, contabiliza 162 partidos clase A con la Tricolor, de los cuales, en 146 fue titular.

Según un recuento estadístico de La Nación, Celso suma 13.013 minutos en cancha con el equipo de todos y durante ese lapso marcó 25 goles y generó seis asistencias.

¿Con qué rol se ve, como mentor o más protagonista? Esa consulta la recibió Celso Borges en zona mixta, luego de la victoria de Liga Deportiva Alajuelense contra Sporting por 2-0.

“El que me quiera dar el entrenador, uno está dispuesto a con lo que quieran contar con uno y siempre, para cualquiera que sea el rol, hay que estar ahí dispuestos y con una alegría y una ilusión tremenda”, respondió el futbolista de 38 años.

Con su trayectoria y como el jugador con más partidos clase A con la Selección de Costa Rica, nadie tiene que decirle que a la hora de recibir un llamado, los colores quedan de lado y todos defienden un mismo escudo.

Sin embargo, tampoco puede negar que le agrada saber que Alajuelense recibió la convocatoria de ocho futbolistas: Bayron Mora, John Paul Ruiz, Alexis Gamboa, Aarón Salazar, Celso Borges, Yerlan Sosa, Roan Wilson y Kenyel Michel.

“Habla bien del torneo que hemos venido haciendo y de la calidad de jugadores que mantenemos nosotros. Siempre la Selección es un premio al trabajo y eso en este momento habla bien del club. El equipo lo está haciendo bien, entonces si el profe Bryan lo ve así, excelente, quiere decir que todos están haciendo su trabajo muy bien”, afirmó Celso Borges.

Cuando el segundo capitán de la Liga brindó estas declaraciones, todavía no se había levantado un polvorín con diferentes opiniones sobre el llamado de Bayron Mora a la Tricolor, siendo el arquero suplente de Alajuelense.

Ellos son los ocho futbolistas de Liga Deportiva Alajuelense que entraron en la lista final de la Selección de Costa Rica para los amistosos contra Ecuador y Argentina. (Prensa Alajuelense/Cortesía)

Celso Borges: ‘Se pone uno a prueba’

Pero lo que sí tenía claro Celso es que estos amistosos de la Selección de Costa Rica contra Ecuador y Argentina son muy importantes.

“Es lindo, ya lo dijo Bryan, es jugar contra los mejores, eso es hermoso, se pone uno a prueba, ve en qué nivel está y más allá de lo que pueden ser los resultados es probarse uno mismo qué tan lejos o qué tan cerca está en ese nivel, eso va a ser bueno”, manifestó Borges.

Añadió que cuando un jugador llega a una edad madura en el fútbol, como es su caso, pero él siente que todavía le queda bastante cuerda, se empieza a ver la luz cerca del túnel, cayendo en cuenta de que el fútbol también se acaba y es cuando se comienza a coger otra perspectiva, en la que el futbolista empieza a disfrutar mucho más.

“Capaz que cuando uno está muy jovencillo se presiona de más o los momentos le pasan a uno como si nada y yo creo que en esas etapas, que no es ahora, pero en esas etapas, uno tiende a disfrutar más del tiempo.

”Si hay que ir a Ecuador y hay que ir a Argentina o a Finlandia, vamos a Finlandia, ¿cuál es el problema? Es disfrutar de estar en una Selección”, apuntó.

Kenyel Michel también forma parte de la Selección de Costa Rica para los amistosos en Suramérica. Aquí, ante Haití en la Nations League. (JOHN DURAN/John Durán)

Así que en esta Selección de Costa Rica, aparte de la polémica que llegó sin que el propio Bryan Ruiz hubiese dirigido su primer entrenamiento como técnico permanente, el grupo tiene jóvenes, consolidados y experimentados.

“Todo lo que uno pueda ayudarles a que sean mejores que todos nosotros, pues genial, porque de eso se trata. Todas las generaciones tienen que ir superando a las anteriores y nosotros que les ayudemos, nunca queremos ser un estorbo de tener ese crecimiento, en lo absoluto”, subrayó Celso Borges.

Su criterio es que todo lo quieran aprender de quienes portan la experienci, “genial”, pero que ellos también aprenden de la nueva generación en el recambio, y que se apoya mucho en ellos.

“En una Selección es muy importante, mantener ese balance y creo que este cuerpo técnico lo tiene muy claro”, recalcó Celso Borges.