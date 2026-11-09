Mariano Torres revela uno de los secretos de Saprissa: ‘Es una ventaja para nosotros’

Ariel Rodríguez y David Guzmán rescataron a Saprissa cuando más lo necesitaba, en partidos en los que el equipo se jugaba más que tres puntos.

En condiciones similares, con el agua al cuello y en la saprihora, Ariel y Guzmán sellaron la victoria para los saprissistas.

Ariel lo hizo ante el Luis Ángel Firpo de El Salvador, en el juego de repechaje de la Copa Centroamericana de la Concacaf que les dio a los morados el pase a la Copa de Campeones de la Concacaf.

El encuentro estaba 1-1 y Ariel, al minuto 90+5, anotó el tanto de la victoria. Algo parecido sucedió el domingo: Saprissa empataba 1-1 con Puntarenas, que presionaba al final del encuentro, pero apareció David Guzmán, quien ingresó de cambio y, al minuto 87, decretó el 2-1 del triunfo de los tibaseños.

Al finalizar el juego ante Puntarenas, en la zona mixta, a Mariano Torres, capitán del equipo morado, le preguntaron qué tiene de diferente Saprissa para que, en momentos clave, aparezcan sus hombres de experiencia y marquen la diferencia.

Para Mariano, una ventaja que quizá otros clubes no tienen es que las figuras de experiencia de los morados se formaron en la institución, nacieron futbolísticamente en Saprissa y sienten con una pasión distinta los triunfos y las derrotas.

“Son jugadores de experiencia, pero son hinchas de Saprissa. Son futbolistas que juegan como hinchas y como profesionales, y eso nos da una gran ventaja para nosotros. Ellos están desde niños en el club, conocen lo que es esta institución y conocen cómo actuar en los momentos difíciles y lindos”, dijo Mariano, quien, pese a no haberse formado en las ligas menores de los tibaseños, también se calificó como un hincha.

“Soy hincha de Saprissa. Son casi 11 años de estar aquí y me siento un hincha más. Y al jugar, como dije antes, somos varios que estamos en esa condición. Hay otros que crecieron acá y es una ventaja para nosotros”, destacó Mariano.

David Guzmán saltó de la banca y levantó la mano para darle la victoria a Saprissa contra Puntarenas. (JOHN DURAN/John Durán)

Según el capitán morado, para ellos es muy importante contar con futbolistas de riñón morado.

“Eso es fundamental para nosotros porque hay varios de esos jugadores que nacieron aquí y siguen jugando con la experiencia que tienen aquí, y es un plus”, expresó Mariano.

Kendall Waston también se refirió al tema y señaló que en cada encuentro lo da todo.

“Siempre me voy a entregar a morir. Creo que, con los años, la afición ha visto que voy a dar mil por mil, esté con una pierna o no, y, al fin y al cabo, como dice Mariano, lo pueden interpretar de esa manera: que son hinchas y demás”, comentó Waston.

Kendall explicó por qué en Saprissa no bajan los brazos y por qué, en ocasiones, es casi normal que anoten en la saprihora.

“Uno no juega solo por jugar, sino porque hay un extra, una pasión, hay un amor; esa entrega. Cuando las cosas no están de la mejor manera y usted está fundido y lo da todo, ojalá haya ese mensaje de una sinergia: que, aunque se esté agotado, sigan dando lo máximo porque no hay más allá”, apuntó Kendall.

A falta de dos fechas para que termine la primera fase del campeonato, Saprissa entró en receso debido a los compromisos amistosos de la Selección, que juega el próximo viernes contra Ecuador y el martes 17 ante Argentina.

Los morados regresan a la competencia el sábado 21 de noviembre, de visita ante Pérez Zeledón, y cierran en casa su participación en esta fase, en la fecha 18, frente a Inter San Carlos.

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