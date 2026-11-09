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Puro Deporte

Mariano Torres revela uno de los secretos de Saprissa: ‘Es una ventaja para nosotros’

El capitán morado resaltó el triunfo contra Puntarenas y el aporte de los hombres de experiencia

08/11/2026/ Juego entre Deportivo Saprissa vs Puntarenas FC por la fecha 16 del torneo apertura de la liga Promerica en el estadio Ricardo Saprissa / foto John Durán
Mariano Torres en disputa del balón en el partido que Saprissa le ganó 2-1 en la saprihora a Puntarenas. JOHN DURAN
Milton Montenegro