Hernán Medford, técnico de Saprissa: ‘La ventaja ahora es que dependemos de nosotros mismos’

Hernán Medford terminó satisfecho con la victoria 2-1 de Saprissa ante Puntarenas y, de una vez, adelantó que los partidos que restan de la fase regular del Apertura 2026 serán igual de cerrados.

Saprissa enfrentará a las últimas dos fechas a Pérez Zeledón e Inter San Carlos.

—¿Qué sensación le queda de cómo se logró la victoria?

—Fuimos un equipo que buscó el gol, buscamos el triunfo. Obviamente, nos costó. Puntarenas se paró bien y nos provocó cosas, pero es que esto no es fácil. No hay equipo fácil, por eso la tabla está como está. Cada partido será una final, pero logramos el objetivo. Ahora vamos a buscar estar ahí. Dependemos de nosotros. Sabemos que este partido nos costó, pero siempre lo buscamos.

Mariano Torres y Kendall Waston se felicitaron al final del juego entre Saprissa y Puntarenas. (JOHN DURAN/John Durán)

—¿Le está respondiendo su plantel en el mejor momento?

—Tuvimos que responder el jueves pasado y ahora también. Analizar un partido de estos quiere decir que nosotros buscamos el triunfo hasta con 10 hombres. El equipo del frente juega bien, pero obtuvimos la victoria, el liderato y sabemos que el partido fue duro. Si ustedes analizan lo que queda, está claro que no hay partido fácil para Cartago (sic), Alajuela (sic), Saprissa o San Carlos.

“Ahora nosotros tenemos una ventaja y es que dependemos de nosotros mismos. El campeonato está interesante. ¿Hace cuánto no se ve un cierre así?“.

—¿Cómo siente a Saprissa en este momento?

—Siempre estamos anuentes a buscar el campeonato. Se jugó un buen partido, Puntarenas también lo hizo, pero en el momento indicado tomamos el nivel que debemos. Ahora tenemos 15 días para preparar una final como lo es Pérez Zeledón. Todos deben preparar el partido como una final. Nosotros estamos en el primer lugar y no debemos dejarlo ir.

—Conseguir este resultado con 10 hombres, ¿impacta más?

—El equipo siempre va a buscar (la victoria). Llegó un momento en que, por la desesperación, abrimos el equipo, pero eso es normal. Cuando uno busca el triunfo, se enreda. Cuando quedamos con 10 hombres, se complicó más, pero al final ganamos y obtuvimos el triunfo.

—¿Qué piensa del arbitraje?

—¿Sabe qué pasa? Cuando hablamos de ese tema, ustedes no critican, entonces yo prefiero evitarlo. Es tarea de ustedes hablar del arbitraje. Cuando se habla del arbitraje, pareciera que buscamos excusas. Ahora, le voy a decir que se equivocan con todos los equipos, pero ustedes son los que tienen que analizar, cuestionar o alabar el trabajo de ellos.

—¿Siente que en la Selección de Costa Rica se hacen favores, como dijo Wálter Centeno?

—Yo no voy a hablar del tema, porque no, no... No voy a opinar, porque cuando todos opinan, todos lo hacen, pero si soy yo, pues soy el malo. Espero que le vaya bien a la Selección, ojalá la escogencia sea lo ideal. Yo no opino del tema.