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Puro Deporte

Hernán Medford, técnico de Saprissa: ‘La ventaja ahora es que dependemos de nosotros mismos’

Hernán Medford, entrenador del Saprissa, explicó que los dos juegos que quedan serán igual de complicados que la victoria 2 a 1 ante Puntarenas FC

08/11/2026/ Juego entre Deportivo Saprissa vs Puntarenas FC por la fecha 16 del torneo apertura de la liga Promerica en el estadio Ricardo Saprissa / foto John Durán
Hernán Medford vivió con mucha intensidad el cierre del partido entre Saprissa y Puntarenas; al final los morados ganaron 2 a 1. JOHN DURAN
Esteban Valverde