Mariano Torres revela lo que le duele de Saprissa

Mariano Torres lleva 11 años en Saprissa y, para los morados, ha dejado una huella imborrable en la institución.

En ese tiempo, el argentino logró 14 títulos entre competencias nacionales e internacionales, pero hay algo de Saprissa que a Mariano le duele.

En la conferencia de prensa previa al partido de vuelta del repechaje contra el Luis Ángel Firpo de El Salvador, por un lugar en la Copa de Campeones de la Concacaf, Mariano se refirió al juego y a lo que le entristece del club tibaseño.

“A mí me duele que en los últimos años nosotros no estemos en las últimas instancias de esos torneos (Copa Centroamericana de la Concacaf). Al final, es un certamen internacional y, si hay equipos ticos en las finales, bienvenido por el fútbol de Costa Rica, pero a mí me duele que nosotros no lleguemos a esas finales”, opinó Mariano.

Saprissa enfrenta al Firpo el miércoles a las 6:30 p. m. El ganador avanza a la Copa de Campeones de la Concacaf; el perdedor se queda con las manos vacías.

“Lo he dicho: hemos estado en deuda en esos torneos, pero yo recuerdo que en el 2019, cuando lo ganamos, y al año siguiente, cuando llegamos a la final otra vez, en pandemia, no se les daba tanta pelota a esos torneos”, dijo Mariano, quien hizo referencia al cetro de la Liga Concacaf que los morados ganaron en el 2019 ante el Motagua de Honduras, con una victoria de 1-0 en la ida, en el Saprissa, y un empate de 0-0 en suelo catracho.

"De repente, Saprissa empezó a quedar eliminado y pasó a ser un torneo buenísimo para todo el mundo", dijo Mariano Torres de la Copa Centroamericana de la Concacaf. Aquí Mariano antes de un juego en el Apertura 2023. (Rafael Pacheco Granados)

En el actual formato de la Copa Centroamericana, los tibaseños no han pasado de cuartos de final.

En el primer año, en el 2023, Saprissa fue eliminado en cuartos de final. En el 2024, el 2025 y el 2026 tuvo la misma suerte.

“De repente, Saprissa empezó a quedar eliminado y pasó a ser un torneo buenísimo para todo el mundo. Y está bueno que así sea, pero debe ser siempre así, porque creo que no teníamos tanto reconocimiento cuando lo ganamos en el 2019. Es mi forma de pensar y lo que viví en ese momento”, comentó Mariano Torres.

El torneo que Mariano Torres calificó como “buenísimo” adquirió tal importancia debido al aumento significativo de los premios económicos.

La Liga Concacaf, disputada entre el 2017 y el 2022, incluía equipos de Centroamérica, del Caribe y clubes de Canadá que no jugaban en la MLS.

La Copa Centroamericana, creada en el 2023, es un torneo exclusivo para clubes de esta región y otorga seis cupos directos a la Copa de Campeones de la Concacaf.

Equipos como Alajuelense han recaudado unos $600.000 por edición, además de clasificar de manera directa a los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf. Eso no se daba en el formato anterior, que otorgaba al campeón un premio máximo de $125.000.

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