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Puro Deporte

Mariano Torres revela lo que le duele de Saprissa

El capitán de los morados volvió a decir si la Copa Centroamericana de la Concacaf es buena o no

15/10/2026 Tibas Estadio Ricardo Saprissa, jornada 11 del Torneo de Apertura de la Primera División entre el Deportivo Saprissa vs Sporting FC. Fotografía: Marvin Caravaca.
Maraino Torres dijo que en el 2019 Saprissa ganó la Liga Concacaf y no se le dio tanta relevancia como ahora. Aquí, Torres en el juego contra Sporting en la jornada 11 del campeonato nacional. Marvin Caravaca
Milton Montenegro

Mariano Torres lleva 11 años en Saprissa y, para los morados, ha dejado una huella imborrable en la institución.

En ese tiempo, el argentino logró 14 títulos entre competencias nacionales e internacionales, pero hay algo de Saprissa que a Mariano le duele.

En la conferencia de prensa previa al partido de vuelta del repechaje contra el Luis Ángel Firpo de El Salvador, por un lugar en la Copa de Campeones de la Concacaf, Mariano se refirió al juego y a lo que le entristece del club tibaseño.