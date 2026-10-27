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Puro Deporte

Mariano Torres: ‘Es una semana linda para demostrar de qué estamos hechos’

El capitán morado coincidió con Hernán Medford en que el juego ante el Firpo es ideal para elevar la curva de rendimiento

Cartaginés vs. Saprissa
Mariano Torres dijo que tiene una linda oportunidad para clasificar y luego pensar en el clásico. Aquí junto a Juan Gabriel Calderón en la jornada 12 del Apertura 2026, contra Cartaginés. Rafael Pacheco Granados
Milton Montenegro

Mariano Torres, capitán de Saprissa, acompañó a Hernán Medford, técnico del plantel, en la conferencia de prensa que organiza la Concacaf antes del partido de la Copa Centroamericana.

Saprissa recibe el miércoles, a las 6:30 p. m., al Luis Ángel Firpo de El Salvador. El ganador de la serie logra el boleto a la Copa de Campeones de la Concacaf, torneo en el que juegan los equipos de México y los de la MLS de Estados Unidos.

Mariano Torres se refirió no solo al compromiso contra Firpo, sino también al clásico nacional contra Alajuelense, que se disputará el próximo domingo a las 4 p. m.