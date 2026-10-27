Mariano Torres: ‘Es una semana linda para demostrar de qué estamos hechos’

Mariano Torres, capitán de Saprissa, acompañó a Hernán Medford, técnico del plantel, en la conferencia de prensa que organiza la Concacaf antes del partido de la Copa Centroamericana.

Saprissa recibe el miércoles, a las 6:30 p. m., al Luis Ángel Firpo de El Salvador. El ganador de la serie logra el boleto a la Copa de Campeones de la Concacaf, torneo en el que juegan los equipos de México y los de la MLS de Estados Unidos.

Mariano Torres se refirió no solo al compromiso contra Firpo, sino también al clásico nacional contra Alajuelense, que se disputará el próximo domingo a las 4 p. m.

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