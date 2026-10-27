Mariano Torres: ‘Es una semana linda para demostrar de qué estamos hechos’

Mariano Torres, capitán de Saprissa, acompañó a Hernán Medford, técnico del plantel, en la conferencia de prensa que organiza la Concacaf antes del partido de la Copa Centroamericana.
Saprissa recibe el miércoles, a las 6:30 p. m., al Luis Ángel Firpo de El Salvador. El ganador de la serie logra el boleto a la Copa de Campeones de la Concacaf, torneo en el que juegan los equipos de México y los de la MLS de Estados Unidos.
Mariano Torres se refirió no solo al compromiso contra Firpo, sino también al clásico nacional contra Alajuelense, que se disputará el próximo domingo a las 4 p. m.
“Es una semana linda para nosotros y presión siempre hay, pero es normal. Hace tiempo estamos acá (en Saprissa) y sabemos lo que significa. Es una oportunidad linda para clasificar, que es el objetivo principal, y después pensar en el clásico. Es una linda semana para demostrar de qué estamos hechos”, dijo Mariano Torres.
Saprissa busca clasificar ante el Firpo
- ¿Jugar de local pesa para enfrentar al Firpo?
- Sabemos lo que significa jugar de local. Contar con el apoyo de la gente nos hace sentir muy bien, pero debemos estar enfocados en hacer un buen partido. Hemos superado al rival y, cuando superás y jugás de una forma, tenés más chances de ganar los partidos. Tenemos mucha confianza en hacer un gran partido.
- ¿Por qué siente que es una semana linda para ustedes?
- Es una semana linda porque así lo siento. Es una semana crucial, importantísima para nuestro futuro, y así lo siento. Hay que aprovecharla, con confianza en hacer un gran partido. Significa mucho para nosotros; es demostrar en la cancha. Contra Sporting decían que era un encuentro complicado y había que demostrar, y se ganó 6-0. Estamos en Saprissa y sabemos lo que significa estar acá. Nos miden diferente: es el equipo más grande del país, no hay duda. Me alegra estar en esta institución sabiendo lo que nos jugamos.
- ¿Por qué es diferente jugar un partido en el Saprissa?
- Más allá de que la gente empuja y nos hace sentir ese apoyo, hay algo diferente. No sé cómo decirlo, y nosotros lo sabemos. Por algo hemos ganado todos los partidos, salvo un empate, en la Copa Centroamericana.
- ¿Por qué el rendimiento de Saprissa cambia tanto, o al menos es distinto jugando en casa que de visita?
- Creo que no hemos obtenido los resultados de visita, pero por momentos, en algunos encuentros hicimos buenos juegos, solo que no se dieron los resultados. Tal vez no fuimos lo contundentes que solemos ser de locales; puede ser y es algo que seguramente tenemos que mejorarlo. Como dije el otro día, es corregir, seguir insistiendo y, cuando se juega mal, se juega mal y hay que aceptarlo; esa es mi forma de pensar. Si no superamos al rival, hay más chance de perder.
“El otro día por momentos jugamos bien, superamos al rival y no pudimos ser contundentes cuando lo teníamos que ser y el resultado no se da y pareciera que todo está mal y es algo que debemos mejorar. Me parece que, como dijo el profe (Hernán Medford) recién, el partido ante Firpo es un buen juego para empezar a levantar el nivel”.