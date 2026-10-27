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Puro Deporte

Hernán Medford confirma otro lesionado en Saprissa antes de jugar contra Firpo

El cuadro morado juega el miércoles el partido de vuelta en busca del boleto a la Copa de Campeones de la Concacaf

Hernan Medford en conferencia de prensa en Copa Centroamericana
Hernán Medford habló con los medios en conferencia de prensa en Copa Centroamericana. Aquí la semana pasada en El Salvador. Giovanni Leon
Milton Montenegro

Saprissa se prepara para un partido de alto impacto, en el que está en juego su futuro en Concacaf.

Los morados se miden el miércoles, a las 6:30 p. m., al Luis Ángel Firpo y, según confirmó Hernán Medford, técnico del plantel, tienen a otro jugador lesionado.

Además, Medford aclaró que Luis Paradela no jugó en San Carlos por una dolencia, como informó el departamento de prensa.