Hernán Medford confirma otro lesionado en Saprissa antes de jugar contra Firpo

Los morados se miden el miércoles, a las 6:30 p. m., al Luis Ángel Firpo y, según confirmó Hernán Medford, técnico del plantel, tienen a otro jugador lesionado.
Además, Medford aclaró que Luis Paradela no jugó en San Carlos por una dolencia, como informó el departamento de prensa.
“A veces es simplemente que ustedes, como periodistas, averigüen, porque no escondemos nada. Kendall (Waston) está lesionado; Acuña (Sebastián), también. Recuperamos a Paradela. Orlando Sinclair está lesionado. A veces uno piensa algo y hay que hacer el cambio en el momento”, dijo Hernán Medford en la conferencia de prensa previa al compromiso de repechaje ante el Firpo, que otorga un boleto a la Copa de Campeones de la Concacaf.
Pese a que se le preguntó, el timonel no aclaró si Kendall Waston y Orlando Sincalir podrían tener presencia ante los salvadoreños, o están descartados.
- ¿Cuál es el objetivo en el compromiso contra Firpo?
- El mismo: clasificar, también llegar a la final nacional y buscar ganarla. Eso no cambia; es la mentalidad positiva que uno tiene.
Saprissa busca clasificar ante el Firpo
- ¿Siente que se juega el puesto esta semana, por todo lo que se le viene a Saprissa?
- No pienso en eso, no tengo respuesta. Pienso en ganar el partido, clasificar y luego viene el otro partido de campeonato. Sé que puede haber críticas y, si yo pienso así (que está en riesgo el puesto), ¿qué pensarán los otros que están abajo? Si nosotros estamos mal estando en primer lugar, no hay coherencia. Hemos jugado mal, pero seguimos de primeros. A veces las opiniones de ustedes (la prensa) sobre Saprissa no son iguales que las que tienen sobre los otros, ¿no? Se ve a los demás con lo mismo y se les minimiza. Voy partido tras partido y el objetivo es ganar.
- ¿Qué aspectos colectivos pueden pesar para el partido ante Firpo?
- Analizar lo que hace el equipo o el rival lo hacemos en privado. Allá no hicimos un buen partido, pero se trajo un buen marcador. Todo lo hemos analizado. Uno prepara el partido y desea que salga todo lo que prepara y piensa.
- ¿En qué momento llega Saprissa?
- Este partido es como para levantar otra vez al equipo. Tal vez hemos caído en una curva hacia abajo, pero es un partido ideal; andamos en una curva de nivel hacia abajo y hay momentos para cambiarlo.