Hernán Medford confirma otro lesionado en Saprissa antes de jugar contra Firpo

Saprissa se prepara para un partido de alto impacto, en el que está en juego su futuro en Concacaf.

Los morados se miden el miércoles, a las 6:30 p. m., al Luis Ángel Firpo y, según confirmó Hernán Medford, técnico del plantel, tienen a otro jugador lesionado.

Además, Medford aclaró que Luis Paradela no jugó en San Carlos por una dolencia, como informó el departamento de prensa.

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