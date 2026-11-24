Marco Antonio el “Diablo” Etcheverry, una de las figuras históricas del fútbol de Bolivia, dio a conocer su once ideal integrado por futbolistas con los que compartió cancha y sorprendió al incluir a un jugador de Costa Rica.

Etcheverry participó como invitado en el programa A Todo Deporte (ATD), de la cadena boliviana Unitel. Allí le preguntaron por su once ideal y el primer nombre que dio fue el del costarricense Luis Gabelo Conejo.

“¿El mejor arquero?”, le preguntaron, y el “Diablo” contestó: “Gabelo Conejo de Costa Rica”.

De inmediato, el periodista le consultó: “¿Dónde lo tuviste como compañero?”.

“En el Albacete de España”, dijo Etcheverry. El comunicador expresó: “Aquí a la vuelta, ¿no?”, y el “Diablo” añadió: “Él”.

El Diablo fue la gran figura de la selección boliviana en su última clasificación a una Copa del Mundo, la de Estados Unidos 1994, y tuvo una prolífica carrera que lo llevó a jugar en clubes de España, Estados Unidos, Colombia y Chile.

Luis Gabelo Conejo vive en San Ramón, alejado del fútbol. El exarquero disfruta de su otra pasión, el ciclismo. (Rafael Pacheco Granados)

Aparte de Gabelo Conejo, Etcheverry incluyó al defensor argentino Javier Baena, al volante ecuatoriano Héctor Carabalí y al búlgaro Hristo Stoichkov, junto con el delantero ecuatoriano Iván Kaviedes y el boliviano Jaime Moreno. Este último fue el único compatriota al que consideró en este particular repaso.

También mencionó a Pedro Reyes (Chile) y Gabriel Mendoza (Chile), además de Marcelo Espina (Argentina) como volante, zona del campo en la que también incluyó a Ivo Basay (pese a que era delantero). En ataque, anotó a Patricio Yáñez (Chile).

El Mundial de Italia 1990 fue el gran escaparate y, al mismo tiempo, el trampolín de Luis Gabelo Conejo para darse a conocer en el planeta fútbol.

“Al terminar el Mundial, Conejo comenzó a estar en boca de todos y un representante argentino llamado Eduardo Petrini se convirtió en un inesperado protagonista de la historia del fichaje que hizo posible que el portero terminara jugando en España. Petrini llegó a un acuerdo con el Albacete y después informó a Conejo de que iba a fichar por un equipo que era el filial del Real Madrid y que vestía de blanco. El portero fue engañado viajando a España convencido de que iría a un equipo de una categoría superior al Albacete”, destacó el diario AS, de España.

Años después, en una entrevista con la revista Líbero, de España, Gabelo corroboró esa versión de su fichaje.

“Se me hizo ver que firmaba por un club en el que me hablaron de Juanito o Camacho. Me dijeron que era un equipo tipo sucursal del Real Madrid”, recordó Gabelo sobre su fichaje por el Albacete.