Campeón de MotoGP y considerado uno de los mejores de la historia, Marc Márquez anunció por sorpresa su retirada este viernes previo a los ensayos del Gran Premio de Valencia, que el domingo cerrará la temporada 2026 de la élite del motociclismo.

El piloto español, de 33 años, recientemente ha batallado con duras lesiones que amagaban con acortar su laureada carrera.

Su adiós fue anunciado por su equipo Ducati en redes sociales y de inmediato provocó un terremoto en el motociclismo. La prueba en España será su última salida como profesional.

“En marzo era muy optimista pero no sabía que tendría que pasar por otra operación y la debilidad del brazo va a más... Puedo ganar, puedo luchar, pero empecé a sentir miedo. No el miedo en la moto, de la velocidad”, señaló Márquez luego en rueda de prensa en Valencia.

“Hemos hecho historia”

Tras el anuncio de Ducati, justo antes del primer entrenamiento en Valencia, la cámara de la retransmisión se centró en Márquez, sentado en su box: el español lanzó un beso y pasó a mostrar un mensaje escrito en inglés con varios carteles.

“Hablaremos después, pero primero gracias a todos los que han formado parte de este viaje. Espero que os hayáis divertido tanto como yo lo he hecho. Esta será mi última carrera en MotoGP. Hemos hecho historia”, finalizó.

🗣️ "LE TENGO RESPETO A LA DIPLOPÍA, ESTE AÑO VOLVÍ A VER DOBLE Y ES UNO DE LOS MOTIVOS POR LOS QUE ME RETIRO".



Marc Márquez comunicó las razones de su adiós y reveló que tomó la decisión después de Japón.



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Inmediatamente después mandó otro beso, hizo un corazón con sus manos, recibió el aplauso de su equipo y lanzó un fuerte suspiro de alivio.

A continuación, la cámara se fue a las gradas del estadio Ricardo Tormo, donde los espectadores mostraban su incredulidad al conocer la noticia a través de sus teléfonos.

El siguiente en aparecer en escena fue su hermano pequeño y rival Álex, del equipo Gresini Racing Ducati, con lágrimas en los ojos.

Márquez se sentó luego ante los medios y ofreció los detalles de su impactante anuncio.

“Tomé la decisión después de Motegi (31 de mayo); la única persona que lo sabía era mi hermano Álex, porque decidí anunciarlo hoy porque era la única manera de luchar por el título este año”, justificó sobre su “timing”.

“Gané, pero la decisión ya estaba tomada, acabara en mejor o peor manera”, añadió sobre el título logrado en Portimão el domingo.

Márquez deja MotoGP en lo más alto. El pasado fin de semana alcanzó los ocho títulos mundiales de la máxima categoría (antes 500 cc), con lo que igualó a Giacomo Agostini, que logró sus coronas entre 1966 y 1975, y superó a otro italiano, su gran rival Valentino Rossi.

"Tengo dos años más de contrato con Ducati. Pero también sé cómo está mi cuerpo, y mi cuerpo me obliga prácticamente a vivir año a año, mes a mes", dijo Márquez en Valencia, horas antes de anunciar su retiro. (JOSE JORDAN/AFP)

“¡Gracias Marc! Una de las mayores personalidades del deporte, un ejemplo de resiliencia y coraje”, señaló MotoGP en las redes sociales tras el anuncio.

La octava corona de Márquez fue una gesta: remontó desde muy atrás después de una caída en el Gran Premio de Francia en Le Mans en la primavera europea y un centenar de puntos de desventaja con el primer puesto.

En el circuito de Portimão incluso había dejado caer que volvería a luchar por la victoria en 2027, con el objetivo de superar eventualmente el récord del Rey Ago con un noveno título mundial en MotoGP.