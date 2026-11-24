Alajuelense estaba arriba en el marcador, pero Cartaginés dejó el fuego para el segundo tiempo y logró una remontada en el Estadio Alejandro Morera Soto que deja hirviendo el cierre de la fase de clasificación del Torneo Apertura 2026.

El delantero brumoso Manuel Morán fue uno de los grandes protagonistas y, con la alegría de la victoria todavía fresca, se envalentonó. “Seguimos enfocados, ya estamos clasificados, pero queremos más”, afirmó en alusión al primer lugar, que en este momento pertenece a Saprissa por gol diferencia.

“Pudimos ganar afuera, algo que nos estaba costando”, amplió el panameño en la entrevista flash con FUTV. Y de inmediato pensó en el próximo partido, el sábado entrante en el Fello Meza ante Pérez Zeledón. “Qué más queremos que darle alegría a la gente, que se la merece, y seguir peleando primer lugar”.

Morán empató el duelo ante los rojinegros, antes de que su compañero Juan Carlos Gaete clavara la segunda estocada. “Sabemos el equipo que tenemos enfrente, tuvimos ocasiones, ellos también tuvieron una y la metieron. Entonces subimos para darle vuelta al marcador, remontar y sufrir al final, por el rival que estábamos enfrentando”.

Finalmente, Morán tuvo unas palabras sobre su compañero Carlos Barahona, socio de aventuras por la banda derecha. “Es el mejor en su posición, hemos aportado mucho por esta banda; es como si hubiéramos jugado toda la vida juntos”.