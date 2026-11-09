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Puro Deporte

Manfred Ugalde llega encendido a la Selección de Costa Rica tras recibir premio en Rusia

Manfred Ugalde vuelve a la Selección de Costa Rica con una motivación de parte del Spartak de Moscú

Así celebró Manfred Ugalde su gol con el Spartak Moscú ante el Rubin Kazan.
Manfred Ugalde suma 10 anotaciones en la temporada 2026 - 2027 con el Spartak Moscú de Rusia. Spartak Moscú
Esteban Valverde