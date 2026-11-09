Manfred Ugalde llega encendido a la Selección de Costa Rica tras recibir premio en Rusia

Manfred Ugalde llega a la Selección de Costa Rica con la motivación de haber sido elegido por la afición del Spartak de Moscú como el mejor jugador del equipo durante el mes de octubre.

El conjunto ruso realizó una votación en sus redes sociales para elegir a su mejor futbolista del último mes, y Manfred obtuvo el 47% de los votos. Ahora, el delantero se incorporará esta semana a la Selección de Costa Rica para afrontar los partidos amistosos contra Ecuador y Argentina.

La Tricolor se enfrentará a los ecuatorianos el 13 de noviembre, mientras que el compromiso ante Argentina será el 17 de noviembre.

“Felicitamos a nuestro bombardero por su nuevo premio en el Spartak”, aseguró el equipo en sus redes sociales.

🔴⚪️ Манфред Угальде — WINLINE Игрок октября в «Спартаке»!



Мэнни набрал 4️⃣7️⃣% голосов, опередив Дмитриева и Даку.



Поздравляем нашего бомбардира с новой наградой в «Спартаке»! 🏆 pic.twitter.com/dgAb4Q4rPB — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 6, 2026

En la presente temporada, Manfred acumula 10 anotaciones con su club entre la liga rusa y el torneo de copa. Además, es el centrodelantero indiscutible del equipo.

Por otra parte, este mes también se confirmó que Manfred será uno de los capitanes de la Selección de Costa Rica, según anunció Bryan Ruiz. El entrenador dio a conocer que sus hombres de confianza en el camerino tricolor serán Keylor Navas, Celso Borges, Francisco Calvo, Juan Pablo Vargas y Ugalde.

Manfred integró la Selección Nacional durante el proceso rumbo al Mundial de 2022; sin embargo, en aquel periodo tuvo diferencias con el entonces entrenador, Luis Fernando Suárez, y finalmente quedó fuera del equipo.

Posteriormente, regresó de cara al proceso hacia el Mundial de 2026, aunque la Tricolor no consiguió la clasificación. Ahora, Ugalde se perfila como uno de los hombres importantes en la era de Bryan Ruiz, cuyo principal objetivo es llevar a Costa Rica al Mundial de 2030.