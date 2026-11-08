El Spartak Moscú de Manfred Ugalde sigue presionando por la cima en Rusia

El Spartak Moscú, club de Manfred Ugalde, consiguió un triunfo por 2-1 contra el Akron en el fútbol de Rusia, en un duelo en el que sufrió para lograr los tres puntos, pero al final pudo sostener la ventaja, pese a jugar con un hombre menos.

El resultado le permite al equipo de Ugalde llegar a 29 puntos, con los que sigue en la lucha por la cima del torneo ruso. El líder es el Dinamo Moscú, con 31 unidades, mientras que el segundo lugar lo ocupa el Zenit, con 30. El Spartak se acomodó en el tercer puesto del torneo.

Ugalde fue titular en este partido, pero no pudo continuar con su racha goleadora y salió al minuto 81 del compromiso.

Ahora, el delantero se alista para comenzar su viaje a América para afrontar con la Selección de Costa Rica los amistosos ante Ecuador (13 de noviembre) y Argentina (17 del mismo mes).

Manfred no pudo estar con la Selección en la última fecha FIFA, ya que debía cumplir una sanción que arrastraba desde la eliminatoria a la Copa del Mundo 2026.

En la acción de otros legionarios, el Györ de Jewison Bennette empató 1-1 contra el Spartacus, en Hungría. Con este resultado, el equipo del extremo tico llegó a 23 puntos y se mantiene en el tercer lugar de la tabla, mientras que el líder es el Puskas, con 24 unidades. En el segundo puesto está el Ferencváros, también con 23 puntos, pero con mejor diferencia de goles.

Jewison fue titular y disputó todo el compromiso.

En México, Keylor Navas fue titular en el empate 2-2 de Pumas contra América. Este resultado deja a Pumas dependiendo de otros marcadores para avanzar a la fase de enfrentamientos directos de la Liga MX.

Pumas quedó en la posición 11 de la tabla, con 21 puntos, mientras que Tijuana ocupa el octavo lugar, que otorga el último cupo a la siguiente ronda, con 22 unidades.