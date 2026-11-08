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Puro Deporte

El Spartak Moscú de Manfred Ugalde sigue presionando por la cima en Rusia

Manfred Ugalde y el Spartak de Moscú luchan por ser primeros en Rusia

Manfred Ugalde esta en la mira del Feyenoord
Manfred Ugalde continúa como titular indiscutible en el Spartak Moscú. Sitio web del Spartak
Esteban Valverde