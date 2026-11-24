En el Torneo de Apertura 2026, Herediano pelea la parte baja luego de un campeonato de pesadilla. Esta no es la primera vez que un club grande está en la lucha por no descender en la Primera División de Costa Rica.

Cabe resaltar que el descenso se calcula por tabla acumulada; es decir se suman los puntos en este campeonato y en el próximo Torneo de Clausura 2027, que se disputará en el primer semestre del año próximo.

Según datos del periodista y estadígrafo Martín Soto, el primero en verse involucrado en esta pelea fue el propio Herediano, en 1943, cuando tuvo que jugar una liguilla por el no descenso, la cual ganó.

Cuatro años más tarde, Cartaginés tuvo el mismo destino de los florenses e, igualmente, salió victorioso.

En 1976, nuevamente los rojiamarillos estuvieron involucrados en la lucha por no descender, viéndose obligados a jugar una pentagonal, en la que triunfaron.

En la temporada 1982, Cartaginés otra vez terminó último y se convirtió en el primero de los clubes grandes -y hasta el momento el único- en bajar a la división de plata.

Un ejemplo más reciente tiene como protagonistas a los brumosos de nueva cuenta, ya que en en el 2008 estuvieron disputando el descenso con Santos de Guápiles hasta la última jornada.

Tres años después, Saprissa terminó penúltimo del Invierno 2010 luego de ser campeón; sin embargo, en el Verano 2011 se repuso y terminó como líder del torneo.

Además, en el Clausura 2018, Cartaginés terminó último del campeonato y estuvo peleando el descenso con Liberia hasta el cierre de la temporada.

Sumado a esto, de acuerdo con datos de Gerardo Coto, Herediano, Alajuelense y Cartaginés llegaron a descender en la cancha, pero evitaron perder la categoría gracias a decisiones administrativas.

Los manudos evitaron el descenso en dos ocasiones (1940 y 1944) debido a que el equipo que debía relevarlos era Alajuelense B. Aunque en 1944, Moravia (que fue campeón en segunda división) no mostró interés en pasar a la máxima categoría.

En 1950, los brumosos terminaron últimos y perdieron la serie de promoción ante Moravia; sin embargo, ese año la Federación decidió congelar el descenso, permitiendo que los blanquiazules se quedaran en la división de honor.

Posteriormente, en 1963, Herediano tuvo el mismo desenlace de Cartaginés, ya que finalizaron últimos y perdieron la serie de promoción ante el Nicolás Marín (que después sería Barrio México).

Pese a esto, al igual que ocurrió con los brumosos, la Federación decidió congelar el descenso. Además, ascendieron a Puntarenas y Limón, aumentando la cantidad de clubes en Primera División.