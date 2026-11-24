Herediano sacó a la venta las entradas para el último partido del Torneo de Apertura 2026 ante Escorpiones el próximo viernes 27 de noviembre y la afición mostró su enojo ante la crisis florense.

En una publicación compartida en sus redes sociales, los rojiamarillos mencionan que la entrada en el sector Sol costará ¢5.000 y en Sombra ¢8.000.

Ante esto, la afición del Team respondió con múltiples críticas en los comentarios, tanto en Facebook como en Instagram.

En Facebook, los aficionados señalan que el precio es muy elevado en comparación con el nivel del club. En esta plataforma algunos comentarios dicen:

Callista Lee: “Regalado es caro”.

Didier Gutiérrez: “El duelo de invictos, grande mi Team”.

Marlon Camacho: “Esas entradas deberían de regalarlas a ver si se les llena algo jaja”.

Oliver Osbourne: “Debería ser gratis, una coca y un pati y salgo perdiendo (porque se pierden todos los partidos)”.

Por su parte, algunos de los comentarios que se leen en Instagram mantienen la misma línea sobre el precio y, además, destacan que varios futbolistas no deberían seguir en el equipo y que se les debería dar prioridad a los jugadores Sub-21.

En este caso, algunos usuarios contestaron lo siguiente:

César Sánchez: “A puerta abierta es caro, ya con solo el gasto de transportarse para verlos hacer otro ridículo!!!”.

Pablo GM: “Deberían de regalar las entradas ya para cerrar este PÉSIMO campeonato ya con broche de oro”.

José Acuña: “Si yo soy socio y no voy a ir, como van a poner a 5 rojos la entrada después de semejantes fracasos”.

Teo Villalobos: “Deberían poner a Elías con 10 sub 21”.

Herediano marcha en el octavo lugar del torneo con 15 puntos, uno más que los belemitas, que están en novena posición. El Team llegó como campeón defensor y entregó muy rápido su corona, lo cual no perdonan los aficionados.