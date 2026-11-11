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Los aficionados de Cartaginés madrugaron: ya hay fila para comprar entradas de la final de Copa Centroamericana

Cartago vive un ambiente de euforia en el primer día de venta de entradas para el juego de ida de la final de la Copa Centroamericana

Algunos aficionados tuvieron que protegerse con sombrillas por el fuerte sol en las afueras del Estadio Fello Meza, deseosos de asistir a la final de la Copa Centroamericana.
Algunos aficionados tuvieron que protegerse con sombrillas por el fuerte sol en las afueras del Estadio Fello Meza, deseosos de asistir a la final de la Copa Centroamericana. Keyna Calderón

Milton Montenegro y Keyna Calderón