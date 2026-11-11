Los aficionados de Cartaginés madrugaron: ya hay fila para comprar entradas de la final de Copa Centroamericana

Las entradas para el partido de ida de la final de la Copa Centroamericana, entre el Club Sport Cartaginés y la Liga Deportiva Alajuelense, salieron a la venta este miércoles y desde tempranas horas se reportan filas en las afueras del Estadio Fello Meza.

El club brumoso dispuso que del 11 al 18 de noviembre habrá una preventa solo de forma presencial, con ciertos requisitos para garantizar que los boletos irán a dar a manos de los seguidores de la Vieja Metrópoli.

- Personas beneficiadas con la preventa: Podrán adquirir sus entradas aquellas personas que hayan comprado boletos para los partidos del Club Sport Cartaginés como local durante la actual edición de la Copa Centroamericana. Esta información será verificada mediante la base de datos de venta correspondiente a dichos encuentros.

- Compradores de entradas físicas: Quienes hayan adquirido entradas físicas para los últimos dos partidos de la Liga Promerica podrán conservarlas y presentarlas como respaldo para tener acceso a la compra de su boleto para la final.

- Documento de identidad: Para verificar en la base de datos el comprador debe presentar su documento de identidad.

- Máximo de entradas por persona: Para asegurar que la mayoría de boletos queden en manos de aficionados, se venderá un máximo de 3 boletos por persona.

Luego de la preventa, se abrirá el proceso a todo el público en cscartagines.com, página oficial del club.

Según las disposiciones de Concacaf, Cartaginés debe reservar un porcentaje de boletos para los aficionados de Alajuelense; todavía no se anuncia cómo se distribuirá.

El juego de ida será el 2 de diciembre en Cartago y la vuelta el 6 de diciembre en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Los precios para el juego de ida de la final de Copa Centroamericana son:

Popular Sur: ¢20.000

Popular Oeste: ¢20.000

Preferencial Norte: ¢22.000

Platea Lateral, Noreste y Sureste: ¢25.000

Sombra Lateral: ¢30.000

Sombra Central: ¢35.000

Palco: ¢70.000

Esta es la primera final internacional que juegan los de la Vieja Metrópoli desde el cetro de Copa de Campeones de Concacaf que obtuvieron en 1994.

Apenas Cartaginés hizo el anuncio de la venta el martes, aficionados de Liga Deportiva Alajuelense ingresaron a la boletería digital del cuadro rojinegro tratando de comprar entradas para el partido de vuelta. El club tuvo que aclarar que ellos todavía no han puesto a la venta los tiquetes para el duelo definitivo en el Alejandro Morera Soto.