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Puro Deporte

Cartaginés saca a la venta entradas para final de la Copa Centroamericana: hasta ¢70.000 en palco

Cartaginés anunció precio de entradas para la final de la Copa Centroamericana ante Alajuelense; Amarini Villatoro lanzó un mensaje especial a los aficionados

Cartaginés vs. Saprissa
Amarini Villatoro, entrenador de Cartaginés, motivó a la afición a asistir a la final de Copa Centroamericana. En la foto, afición brumosa durante un partido en el Fello Meza ante Saprissa. Rafael Pacheco Granados
Alejandro Cerdas