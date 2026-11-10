Cartaginés saca a la venta entradas para final de la Copa Centroamericana: hasta ¢70.000 en palco

Cartaginés anunció los precios y la preventa de las entradas para la final de la Copa Centroamericana, en la que se medirá con Alajuelense.

Junto a esto, también publicó un video en el que Amarini Villatoro, estratega brumoso, motiva a los aficionados a asistir al estadio.

Al inicio del video, señala que en el Estadio Fello Meza se han creado muchos recuerdos y que tiene muchas emociones asociadas a él.

“Hay lugares que son muchos más que un estadio, son recuerdos, sentimientos y una pasión que llevamos en el corazón. Porque no importa cómo llegamos, ni desde cuándo alentamos, cuando vestimos estos colores somos uno solo, el equipo necesita nuestra voz, nuestra energía y nuestro aliento”, dijo el estratega.

Luego, afirmó que el estadio debe llenarse con la afición brumosa.

“Porque esta casa se llena con nuestra afición, esta es nuestra casa, estos son nuestros colores y este partido lo jugamos todos. Nuestra casa es azul, este partido, todos al Fello Meza”, cerró el entrenador en su mensaje.

Además, los brumosos anunciaron los precios de los boletos para la final, los cuales van desde los ¢20.000 hasta los ¢70.000

Los precios de la final de Copa Centroamericana:

Popular Sur: ¢20.000

Popular Oeste: ¢20.000

Preferencial Norte: ¢22.000

Platea Lateral, Noreste y Sureste: ¢25.000

Sombra Lateral: ¢30.000

Sombra Central: ¢35.000

Palco: ¢70.000

Las entradas estarán disponibles en preventa del 11 al 18 de noviembre, de manera física en el estadio bajo los siguientes requisitos.

- Personas beneficiadas con la preventa: Podrán adquirir sus entradas aquellas personas que hayan comprado boletos para los partidos del Club Sport Cartaginés como local durante la actual edición de la Copa Centroamericana. Esta información será verificada mediante la base de datos de venta correspondiente a dichos encuentros.

- Compradores de entradas físicas: Quienes hayan adquirido entradas físicas para los últimos dos partidos de la Liga Promerica podrán conservarlas y presentarlas como respaldo para tener acceso a la compra de su boleto para la final.

- Documento de identidad: Para verificar en la base de datos el comprador debe presentar su documento de identidad.

- Máximo de entradas por persona: Para asegurar que la mayoría de boletos queden en manos de aficionados, se venderá un máximo de 3 boletos por persona.

Luego de la preventa, se abrirá el proceso a todo el público en cscartagines.com, página oficial del club.

Según las disposiciones de Concacaf, Cartaginés debe reservar un porcentaje de boletos para los aficionados de Alajuelense.

Esta es la primera final internacional que juegan los de la Vieja Metrópoli desde el cetro de Copa de Campeones de Concacaf que obtuvieron en 1994.