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Lo que le pasa a Marcel Hernández en El Salvador genera preocupación

Vea lo que informó el Inter de Santa Tecla sobre el caso de Marcel Hernández

Marcel Hernández debutó con gol en El Salvador
Marcel Hernández se encuentra lesionado. Prensa Inter Santa Tecla
Fanny Tayver Marín

Marcel Hernández dejó Herediano a mediados de agosto para jugar en El Salvador con el Inter de Santa Tecla, donde suma 789 minutos en cancha distribuidos en once partidos, en los que lleva tres goles y tres asistencias.

La última vez que jugó fue el 15 de octubre. Después de eso, el goleador no fue parte de la convocatoria para los partidos contra Inca y Platense.

¿Qué es lo que pasa? Antes del juego de la jornada 18 de Inter de Santa Tecla en el fútbol salvadoreño, el club difundió un parte médico que genera preocupación.