Lo que le pasa a Marcel Hernández en El Salvador genera preocupación

Marcel Hernández dejó Herediano a mediados de agosto para jugar en El Salvador con el Inter de Santa Tecla, donde suma 789 minutos en cancha distribuidos en once partidos, en los que lleva tres goles y tres asistencias.

La última vez que jugó fue el 15 de octubre. Después de eso, el goleador no fue parte de la convocatoria para los partidos contra Inca y Platense.

¿Qué es lo que pasa? Antes del juego de la jornada 18 de Inter de Santa Tecla en el fútbol salvadoreño, el club difundió un parte médico que genera preocupación.

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