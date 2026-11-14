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Lionel Scaloni mueve sus fichas: las pistas sobre el equipo de Argentina que enfrentará a Costa Rica

Lionel Scaloni y Argentina llegan con la obligación de ganar ante Costa Rica luego de la derrota frente a Uruguay

El jugador de Uruguay Rodrigo Bentancur disputó un balón con Julián Álvarez, delantero de la selección de Argentina.
El jugador de Uruguay Rodrigo Bentancur disputó un balón con Julián Álvarez, delantero de la selección de Argentina. LUIS ROBAYO
Esteban Valverde