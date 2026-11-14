Lionel Scaloni mueve sus fichas: las pistas sobre el equipo de Argentina que enfrentará a Costa Rica

Argentina enfrentó a Uruguay este 13 de noviembre, el mismo día en que la Selección de Costa Rica se midió a Ecuador. Ahora, Costa Rica y Argentina se verán las caras el próximo 17 de noviembre y ya comienzan a surgir pistas sobre el equipo que presentará la Albiceleste ante los dirigidos por Bryan Ruiz.

Argentina viene de perder 2-1 contra Uruguay, mientras que Costa Rica cayó 2-0 frente a Ecuador. En su compromiso ante los uruguayos, los argentinos presentaron un equipo con algunas ausencias de futbolistas de renombre internacional.

Por ejemplo, en el banquillo de Argentina quedaron jugadores como Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Valentín Barco (Chelsea), Franco Mastantuono (Fiorentina) y Nicolás Tagliafico (Lyon), quienes no tuvieron minutos ante Uruguay.

Lionel Scaloni caminó cabizbajo luego de la derrota de Argentina 2 a 1 contra Uruguay en el partido amistoso disputado el 13 de noviembre. (LUIS ROBAYO/AFP)

Ante este panorama, algunos de estos futbolistas podrían aparecer en el once titular para el partido frente a la Selección de Costa Rica, el próximo martes a las 5 p. m.

Además, Lionel Scaloni parece tener una base consolidada de jugadores, entre los que destacan Enzo Fernández (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Nico Paz (Como) y Julián Álvarez (Atlético de Madrid).

Costa Rica podría encontrarse con un rival lleno de figuras internacionales en su alineación titular, por lo que el encuentro representará una prueba interesante para el equipo comandado por Bryan Ruiz.

Lionel Scaloni adelantó, después de la derrota contra Uruguay, que realizará variantes para enfrentar a Costa Rica. Además, pidió paciencia por el proceso que atraviesa el equipo tras el retiro de Lionel Messi de la Selección.

“Cuando hablo de paciencia, hablo de paciencia a nivel de proceso, de equipo. Estos jugadores necesitan jugar con tranquilidad. Los cracks ya sabemos que no están y los que se quedan, sabemos que son buenos. Hay que darles tiempo. Tenemos esa oportunidad de tener ese tiempo. Competir vamos a competir igual. No pensemos que van a definir partidos los chicos jóvenes. Ojalá así sea, pero no les carguemos con esa responsabilidad”, declaró en conferencia de prensa.