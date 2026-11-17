Lionel Scaloni, técnico de Argentina, confirmó en conferencia de prensa que hará algunos cambios en la alineación para enfrentar a la Selección de Costa Rica.

La Tricolor enfrenta el martes a las 5 p.m. a Argentina en la ciudad de Córdoba.

“El entrenador adelantó que realizará entre cuatro y cinco modificaciones en la formación respecto del encuentro perdido por 2 a 1 ante Uruguay en La Bombonera”, destacó el periódico La Ventana en su página en internet.

"DIBU VA A SER TITULAR MAÑANA"



Lionel Scaloni, en conferencia de prensa previa al duelo ante Costa Rica, confirmó la vuelta de Emiliano Martínez al arco de la Selección Argentina y adelantó que hará agunos cambios en la formación inicial. pic.twitter.com/V3s4tasane — TyC Sports (@TyCSports) November 16, 2026

Lionel Scaloni no dio nombres de las posibles variantes, pero confirmó el regreso del portero Emiliano “el Dibu” Martínez.

Respecto a la situación del arquero, Scaloni explicó el motivo de su ausencia en el compromiso anterior y ratificó su presencia en el arco albiceleste.

“Emiliano va a atajar. Estaba en condiciones en el anterior partido, pero era un riesgo y, como confiamos en Gerónimo Rulli, optamos por cuidarlo”. En cuanto al resto de la alineación, precisó que definirá las variantes tras la última práctica, aunque aclaró que mantendrá la estructura táctica habitual sin modificar el sistema de juego.

El entrenador de Argentina también brindó detalles sobre el análisis de la Selección de Costa Rica.

“Ya jugamos en Los Ángeles hace dos años; en el primer tiempo nos llevamos la sorpresa de ir perdiendo 1-0. Es interesante y hace cosas muy buenas; contra Ecuador hizo un partido muy bueno. Son rivales difíciles; sabemos que, sin desmerecer al rival, los rivales somos nosotros por cómo afrontamos el partido”, resaltó el diario Gente de Salta, de Argentina, sobre las declaraciones de Lionel Scaloni.

Finalmente, el seleccionador argentino se refirió a la amplitud de opciones con las que cuenta para consolidar la base del plantel de cara a las próximas convocatorias oficiales. Explicó que algunos futbolistas jóvenes no fueron citados en esta ventana FIFA debido a sus compromisos con sus respectivos clubes, aunque aseguró que continúan bajo seguimiento.