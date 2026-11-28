Lindsay Camila afronta un momento duro con la Selección de Costa Rica, luego de que se perdió la opción de clasificar de forma directa al Mundial Femenino de Brasil 2027 y ahora la Tricolor tendrá que luchar por acceder al repechaje intercontinental.

Jamaica derrotó 3-0 a la Sele Femenina y ese resultado no lo pensaba nadie en el conjunto patrio y las jugadoras terminaron muy golpeadas por lo ocurrido.

En la rueda de prensa posterior a esa caída, la directora técnica de la Selección de Costa Rica, Lindsay Camila confesó lo que más le duele de este partido perdido, pero también lo que la reconforta.

“No jugamos lo que esperábamos, no jugamos lo que podríamos y sobre la preparación siempre fue tener la bola, jugar contra hombres que eran rápidos. ¿Cómo podemos competir con la velocidad? Teniendo la bola ¿Cómo podemos competir contra un equipo que es mucho más fuerte que nosotros? Teniendo la bola”, afirmó Lindsay Camila.

Dijo que no puede culpar a sus jugadoras por lo que pasó. Y que es cierto que ella quiere que vayan al Mundial, pero también que jueguen.

“Me duele que no jugamos, me duele que estas jugadoras tienen talento, tienen fútbol, tiene bola al pie, esto es lo que más me duele en este momento”, citó la brasileña.

Varias jugadoras estaban desencajadas porque al igual que la seleccionadora, creían que sí podían sacar este partido.

“Hasta las 11:59 p. m. si queremos llorar, que lloremos, porque aún tenemos corazón. Si queremos llamar a alguien, enojarnos hasta 11:59 p.m., que hagamos esto y luego nos olvidamos de esto, que tenemos un oponente que va a venir y que sea quien sea, tenemos que intentar jugar”, apuntó Lindsay Camila.

Costa Rica ahora afrontará un partido clave el miércoles 2 de diciembre. Ese juego será al mediodía contra el perdedor del pulso entre Estados Unidos y El Salvador. Quien se imponga ese día clasificará al repechaje intercontinental que se disputará en marzo por un boleto a la Copa del Mundo.

“Yo sueño mucho y lo creo, todavía lo creo que podemos estar en Brasil en julio”, afirmó la seleccionadora nacional.

Pero su reflexión es que tienen que intentar jugar más con el balón y que si les queda alguna opción, deben concretarla.

“Y como yo hablé con ellas, yo estaba muy ilusionada, yo lo creía muchísimo, porque ellas tienen conexión, en la parte técnica, con la bola lo pueden hacer mejor”, destacó Lindsay Camila.