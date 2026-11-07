Limón llora la muerte de una reconocida figura del atletismo

La exatleta olímpica Sharolyn Scott manifestó en sus redes sociales que estaba muy dolida por la muerte de Rogelio Simpson Sterling, un entrenador que pulió a una cantidad incontable de talentos del atletismo.

Junto a ese mensaje, compartió una nota luctuosa que difundió el Comité Cantonal de Deportes y la Recreación de Limón, donde en pocas palabras dicen mucho de él.

“Siempre con una sonrisa y dispuesto a brindar sus consejos. Su alegría y sus enseñanzas permanecerán en nuestros corazones. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amistades y seres queridos en este difícil momento”, versa en la publicación del Comité.

Muchas personas que lo conocieron también lamentaron el fallecimiento de Rogelio Simpson y respondieron a ese mensaje con comentarios sobre él y solidarizándose con sus seres queridos.

“Mi amigo Simpson, siempre tenía palabras de ánimo y esperanza donde lo encontraba en cualquier parte o esquina de Limón. Gracias por su amistad y compartir conmigo la pasión del deporte y en especial del atletismo”, apuntó Mario Fernández Torres.

“Que triste noticia. Rogelio fue una persona especial para la juventud limonense, siempre motivando y enseñando la práctica del atletismo y, sobre todo, a ser personas de bien. Siento mucho su partida, pero lo recordaré siempre con aprecio y agradecimiento por su calidez, enseñanzas y simpatía. Buen viaje mi querido amigo”, escribió Karen Asch.

“Una de las personas más accesibles y agradables que he conocido, siempre tan amable y tan comprometido con el deporte. Diosito lo reciba... Gracias profe, en Limón hará mucha falta”, citó Rosa Elena Esna.

“Mis condolencias, mucha fortaleza a toda la familia. Descanse en paz profe Rogelio, un atleta en todo sentido de la palabra y gran ejemplo para nuestra juventud limonense. Siempre me preguntaba por mis hijos”, indicó Luis León.

“Que triste noticia. Mi amigo, mi colega que muchas veces me sustituyó y que siempre que me lo topaba me daba un gran abrazo. Vuela alto Simpson. Siempre lo recordaré”, dijo Ely Quiroga.