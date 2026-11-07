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Puro Deporte

Limón llora la muerte de una reconocida figura del atletismo

El Comité Cantonal de Deportes y la Recreación de Limón dio a conocer la triste noticia

luto
El atletismo perdió a una figura de Limón con mucho carisma.
Fanny Tayver Marín