Leonel Jiménez expresó que empezó en el periodismo apenas superados los 20 años. Es un amante de su carrera, un apasionado, pero hoy, a sus 80 años, todavía hay algo que se reprocha.

“Yo no le dediqué tanto tiempo a mis hijos. Salía a las 9 de la mañana a buscar información y regresaba a la una, dos o tres de la mañana a la casa, y casi no tuve esa relación tan cercana como la de todos los padres con sus hijos. Eso me afectó muchísimo, debo confesarlo”, dijo Leonel Jiménez, quien se metió de lleno en la radio y la televisión, por lo que se calificó de una forma quizá un poco dura.

“Yo fui un irresponsable. Mi señora prácticamente fue el sostén, el soporte de todo. Ella claro que entendió que era parte del esfuerzo y el sacrificio mío, pero yo eso no me lo perdono. Cuando tomé una decisión, hace 21 años aproximadamente, de no volver nunca más a los estadios a transmitir ni hacerme cargo de director de deportes de nada, vino un grupo, dentro de los que estaban no menos de siete de los mejores hombres de la radio, a pedirme que volviera. Ellos estaban dispuestos a hacer causa común conmigo y les dije que no”, comentó Jiménez en entrevista con La Nación.

Leonel hizo una pausa, esbozó una sonrisa y exclamó: “A partir de ese momento en que tomé esa decisión, han sido los años más felices de mi vida, no solo compartiendo con mi señora y con mis hijos, sino hasta con un bisnieto, el famoso Mateo”.

A Leonel Jiménez no lo atrasa nada, tampoco nada le quita la paz; agregó que, si debe subirse a un autobús o a un avión e irse para donde quiera, simplemente se va.

“Estoy con la familia y me quité muchas cosas de encima, hasta la hipocresía que se vive en los estadios con dirigentes y otra gente”, indicó Leonel.

Leonel Jiménez habló del nacimiento de su programa con "La Nación". Aquí con el periodista Milton Montenegro en el restaurante Tunas de San José. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Pese a que no estuvo con sus hijos Leonel, Cristian y Marcelo durante la infancia de ellos, Leonel destacó que nunca le han reprochado nada.

“Nunca, nunca me reclamaron esa falta de tiempo con ellos. Tengo los mejores hijos del mundo. Ahora todos vivimos, como dicen, juntos, pero no revueltos. Cada uno tiene su casa en una misma propiedad y, aunque por supuesto somos, como dicen, el pararrayos, no hay nada más hermoso que tener a los hijos prácticamente todos los días en la casa, todas las noches, dándoles las buenas noches y compartiendo desde muy temprano.

“O sea, la felicidad más grande me la dio Dios con esa propiedad y con la oportunidad de que cada uno tenga su casa y de tenerlos cerca de nosotros”, resaltó Leonel.

Tanto Cristian como Leonel trabajan con él en Sensación Deportiva, en las transmisiones, en la programación, en las redes sociales y hasta en conducir el programa cuando, por alguna razón, Leonel se ha ausentado.

“Leo es el que se entiende con los patrocinadores, es el que se entiende con la radio; yo prácticamente estoy delegando todo en ellos”, dijo Leonel Jiménez.