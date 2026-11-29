Con cincuenta mil colones arrancó un proyecto en la radio y, de inmediato, dos hombres que dejaron huella en el periodismo deportivo de Costa Rica le aconsejaron no salir al aire a las doce del mediodía.

“Te van a licuar”, expresaron Javier Rojas y José Luis El Rápido Ortiz, ambos fallecidos.

Leonel Jiménez no siguió la recomendación y hoy, casi 49 años después de aquel 10 de marzo de 1978, cuenta cómo nació Sensación Deportiva.

“Es el programa más longevo de la radio. No hay ningún otro programa deportivo que haya alcanzado esta cantidad de años y espero, por lo menos, llegar a los 50″, dijo Leonel Jiménez en entrevista con La Nación, a prácticamente tres meses de que el programa cumpla 49 años.

Javier Rojas y El Rápido Ortiz le dieron el consejo de iniciar en otro horario porque, de lo contrario, se iba a enfrentar a dos verdaderos monstruos de la radio deportiva de aquella época.

“Me dieron el consejo de que no cometiera el error de poner un programa a las 12 del mediodía, porque a esa hora tenían programa Jorge Pastor Durán y Juan Martín Guijarro, pero metí cabeza, porque Julio Wager Feterman, quien era codueño de las transmisiones de Radio Columbia, me dijo: “Usted está joven, le da cobertura a la información en la radio y vaya sin miedo”, recordó Leonel, quien hizo una pausa en el relato para luego expresar que nunca le pasó por la cabeza que el programa iba a estar tantos años al aire.

“No, no imaginé que iba a estar 49 años; esas cosas uno no las piensa. Venía de tener un programa en Radio Alajuela, donde comencé, y ya había tenido muy buena relación con algunos colegas: con Javier Rojas, con El Rápido Ortiz, con Jorge Pastor Durán y con Juan Martín Guijarro, con quienes después me tocó trabajar. Yo he quemado, como dicen, tres generaciones y, cuando se me presentó la oportunidad, lo hice”, señaló Leonel.

Leonel Jiménez habla de su legado con Sensación Deportiva

El periodista no tenía dinero, pidió prestado y exclamó: “¡En ese entonces cómo valía la plata!“.

“Paquito Flores, dueño de la Soda El Parque, me prestó ¢50.000 y con eso pagué tres meses a la radio, me compré una consola, tres micrófonos, pagué una línea de teléfono y ahí inicié. Fue muy duro comenzar con dos patrocinadores, pero fuimos creciendo, y el programa se convirtió en líder de la radio durante tantos años”, contó Leonel.

Con la misma seguridad con la que comenta cada día desde hace 49 años, Jiménez confesó que lo mejor que ha hecho en su vida profesional fue aquel 10 de marzo de 1978.

“Es la mejor decisión que he tomado porque Sensación Deportiva es mi vida. Narré muchos años en la televisión, escribí para la revista Triunfo, en el diario Extra, he hecho muchas revistas, pero la radio es mi vida y Sensación Deportiva, digamos, es mi cuarto hijo de los tres que tengo”, destacó Leonel Jiménez.

Leonel Jiménez en su programa el pasado jueves 26 de noviembre desde el Restaurante Tunas. Hace dos años sufrió un infarto, pero él dice sentirse muy fuerte. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Leo, como le dicen los amigos y hasta los desconocidos, indicó que, para él, siempre ha estado al aire de manera ininterrumpida.

“Solo unos días que tuvimos un conflicto en Radio Reloj y pasamos a Radio Columbia luego de un litigio; no estuve al aire. Pero fueron unos días que estuve en mi casa y después la continuidad ha sido total”, dijo Leonel Jiménez.

Esa vez, Pepe Castillo, locutor comercial, quien ha laborado con él durante 37 años, le dijo: “Leonel, hay una orden en Radio Reloj y usted no va más al aire”.

“Sentí una cosa espantosa. Fue una decisión que tomó un gerente irresponsable, quien llegó a hacerse cargo de la radio. Quiso que todos los que teníamos programas propios los entregáramos a la radio o nos hiciéramos a un lado y, lamentablemente para Radio Reloj, le salió muy caro: le costó muchos millones de colones”, resaltó Jiménez.

- ¿Lo mejor que le ha dado Sensación Deportiva?

- Lo mejor es tener tantos amigos, saber que hay una gran responsabilidad para miles de personas que están sintonizando el programa, un día sí y otro también. Me parece que por ahí está lo principal.

“Estar en Sensación Deportiva me ha permitido conocer muchas culturas. Un día de estos estaba sacando cuentas y he estado en 53 países; todas esas cosas, por supuesto, lo van formando a uno también”.

- ¿Ha pensado en el retiro?

- Sí, sí, a todos nos llega la hora de dar un paso a un lado. Por ahora no tengo ni fecha ni calendario, como dicen. Me siento muy bien físicamente; el programa sigue picando muy alto en las encuestas. Tengo ese grupo de amigos; algunos se nos han ido, pero hemos renovado con algunos contertulios y no es el instante. La decisión de dar un paso al lado la tomaré; es algo que está en el camino y quiero llegar a los 50 años con Sensación Deportiva, porque sé que eso va a quedar para la historia.

- ¿Por qué el programa se llama Sensación Deportiva?

- Siempre se ha llamado así; es un nombre que me sugirió Javier Rojas. Se iba a llamar Meridiano Deportivo, pero Javier me dijo que lo cambiara por Sensación Deportiva y le hice caso. Fue un buen consejo.

Leonel Jiménez acompañado de algunos de sus contertulios en Sensación Deportiva, como Miguel Agüero (izquierda) y el dirigente Olman Vega. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Leonel Jiménez en frases

“Gracias al programa y a los 12 años en televisión, la gente me reconoce y me ha dado alguna imagen, como que la gente se identifica con uno. No soy famoso, soy popular; famosos son los extraditables”.

“En un momento llegó a pasar que no podía recibir anunciantes porque eran muchos. Ahora estamos muy estables, con lo necesario. Tengo clientes de 40 años, como la Mutual, que tiene toda la vida, y otros de 25. La gente que se llega a anunciar en Sensación Deportiva difícilmente se va, porque, dichosamente, le surte algún efecto”.

“Veo muchos jóvenes en periodismo que lo hacen bien, aunque algunos se quedan con la palabra del entrevistado. Conozco unos cuatro o cinco jóvenes duros, críticos, que van de frente, pero la gran mayoría son periodistas porque pasaron por la universidad, pero dejan mucho que desear, aparte de la proliferación de medios que se ha dado”.

“En la época de nosotros se podía estar dentro de una cancha o en el camerino, porque hasta eso se nos permitía: entrar al camerino y entablar un diálogo fuerte con los dirigentes. Eso ha cambiado, no sé si para mal”.

La anécdota

“En la Soda El Parque ocurrieron dos hechos. Uno, cuando Ramón Luis Méndez (q. d. D. g.) golpeó a un dirigente de Turrialba porque criticó el arbitraje. Dijo que hasta que no sacaran a un árbitro en bolsa amarilla de las que usaba el OIJ, no se acabarían los malos arbitrajes. Ramón estaba escuchando el programa, andaba cerca y llegó. Se brincó como tres mesas, botó la consola, estaba como loco.

“Luego recuerdo a dos invitados saprissistas que se dieron a golpes entre ellos; llevaban lentes cada uno y, al separarlos, se pusieron los lentes y se sentían raros, porque uno se puso los anteojos del otro”.